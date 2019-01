Profesoara de meditații i-a marcat adolescența lui Michelle Obama

Michelle Obama a absolvit Liceul Whitey M. Young, unul dintre cele mai populare din Chicago. Înainte de a da admiterea, Michelle a fost consiliată de o profesoară coordonatoare, care i-ar fi marcat adolescența. Femeia i-a spus că nu este suficient de bună pentru a fi admisă la Universitatea Princeton, una de top din Statele Unite, unde puțini elevi reușesc să treacă de procesul de admitere. Această universitate Michelle o alesese și pentru că fratele ei mai mare, Craig, studia deja acolo.

Michelle Obama: „Nu am vrut să las opinia unei singure persoane să schimbe tot ce știam eu despre mine”

Fosta Primă Doamnă a Americii a declarat că nu își amintește detalii despre această femeie – ce vârstă avea sau care erau originile ei. Experiența a fost destul de traumatizantă încât a blocat psihic momentul, refuzând să se mai gândească la el. „Nu am vrut să las opinia unei singure persoane să schimbe tot ce știam eu despre mine”, a povestit Michelle. Așa că a hotărât să șteargă din minte episodul și să se întoarcă la învățat. Câteva luni mai târziu, în cutia poștală a găsit un plic cu antetul Universității Princeton: fusese admisă.

„Nu am mai trecut pe la consilier să îi spun că s-a înșelat – că până la urmă am fost suficient de bună încât să intru la Princeton. Nu ne-ar fi ajutat pe niciuna cu absolut nimic. Până la urmă, nu trebuia să-i demonstrez ei nimic. Trebuia să îmi demonstrez mie”, a decis, Michelle Obama.

