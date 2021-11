Unica Beauty Celebration și-a desemnat câștigătorii! Care sunt produsele anului 2021

La începutul lunii noiembrie dădeam startul campaniei Unica Beauty Celebration 2021, pentru a afla care sunt produsele anului în materie de beauty.

La fel ca anul trecut, categoriile au fost cât se poate de variate, în ele regăsindu-se nominalizări pentru cele mai bune produse dedicate îngrijirii pielii, cele mai bune device-uri de beauty sau cele mai bune parfumuri. Cele mai importante branduri din domeniul frumuseții s-au alăturat demersului nostru, iar cititorii ne-au fost alături cu voturile lor și de această dată!

Care sunt produsele câștigătoare la Unica Beauty Celebration 2021

Iată lista produselor câștigătoare la Unica Beauty Celebration 2021! Cititorii noștri au decis că merită să investești oricând în aceste produse sau, de ce nu, să le faci cadou persoanelor dragi din viața ta, pentru că tot ne pregătim acum de Sărbători.

ANTI-WRINKLE CARE PRODUCTS

CLARINS DOUBLE SERUM EYE

BLUSH

Rare Beauty/ Stay Vulnerable Melting Blush

BODY CARE PRODUCTS

Body scrub Sabon

CLEANSING PRODUCTS

Elemis Pro Collagen Cleansing Balm

COSMETICS FOR SENSITIVE SKIN

DEFENCE TOLERANCE 200 CREMA ULTRAPROTECTIVA

FOUNDATION

Fenty Beauty /Pro Filt’r Soft Matte Longwear

HAIR CARE

Crescina Re-Growth

HAIR COLORING

Kevin Murphy Color Me

HAIR STYLING

Moroccanoil Dry Shampoo

HAIR STYLING DEVICES

Parlux 385

LIPSTICKS

Ruj cu efect de lungă durată Power Stay

MAKE-UP PALLETTES

BPERFECT, PALETA FARDURI STACEY MARIE CARNIVAL XL

MASCARA

Too Faced/ Better Than Sex Mascara

MOISTURIZERS FOR SKIN CARE

Herbalife SKIN Cremă regeneratoare de noapte 50ml

NAILS

Ojă semipermanentă Cupio To Go!

Organic/ BIO Products

Byly – Bio Atopic Deo Roll-on

SKIN CARE DEVICES

ageLOC Boost

SKIN CARE PRODUCTS WITH SPF

Fenty Skin/ Hydra Vizor Moisturizer SPF 30

THE MOST POPULAR MEN’S PERFUME

Versace Eros pour Homme Eau de Parfum

THE MOST POPULAR WOMEN’S PERFUME

Givenchy L’Interdit Eau de Parfum Rouge

Unica Beauty Celebration a reunit cele mai importante branduri din domeniul beauty

Mulțumim tuturor cititorilor noștri care au votat la Unica Beauty Celebration 2021 și sponsorului nostru, glo™, care a făcut posibil acest eveniment.



glo™ este un produs cu potențial de risc redus, destinat consumatorilor de produse din tutun sau nicotină.



Mulțumim, de asemenea, și brand-urilor care și-au înscris produsele pe platformă, după cum urmează: Avon, A&D Pharma, BioNike, Cupio, Herbalife Ro, Himalaya, Marionnaud, Niran Co Products, NuSkin, Orbico Romania, Pantene, Parfumerie Douglas, Sabon, Sephora, Top Line Romania, Zenith Group.