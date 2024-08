10 idei de manichiură de care trebuie să ţii cont toamna asta. Sunt un must-have pentru orice femeie chic!

Toamna nu înseamnă doar schimbarea garderobei sau a parfumului – ci este momentul perfect să îți schimbi și manichiura! Dacă și tu ești genul de fată care își asortează unghiile cu vibe-ul sezonului, atunci ai nimerit în locul potrivit. Fie că preferi tonuri pământii, manichiuri îndrăznețe sau nuanțe calde și confortabile, cert este că toamna aceasta vine cu o mulțime de idei fresh pe care trebuie să le încerci. Și ce e mai cool? Aceste idei sunt super versatile și se potrivesc oricărei ținute.

Tonuri pământii

Știu, știu, tonurile pământii pentru toamnă nu sunt ceva revoluționar. Dar, de fapt, tocmai această simplitate face ca manichiura în tonuri naturale să fie atât de chic. Nuanțele de maro, terracotta, nisipiu sau ciocolatiu aduc acel aer cozy, perfect pentru zilele răcoroase de toamnă. Gândește-te la o plimbare prin parc, frunze căzute și un latte fierbinte în mână – asta transmit unghiile în tonuri pământii.

Pistachio fermecător

Verdele „brat” a făcut senzație vara aceasta, dar pentru toamnă, trecem la un verde mai sofisticat: verdele fistic. Această nuanță este fresh și totodată subtilă, ceea ce o face perfectă pentru zilele răcoroase de toamnă. Indiferent dacă alegi un look minimalist sau adaugi câteva accente aurii, verdele fistic va atrage toate privirile.

Latte cu scorțișoară

Dacă ai fost obsedată de unghiile în stil „latte” vara aceasta, toamna aduce o variantă și mai dulce: latte cu scorțișoară. Imaginați-vă o combinație de nuanțe cremoase cu un strop de tonuri calde de scorțișoară – unghii delicioase și chic, care arată la fel de bine ca gustul unui cappuccino aromat.

Mix & Match melancolic

Nu te poți decide între tonuri melancolice de maro și portocaliu pământiu? Nu-i nimic, poți să le ai pe amândouă! Un mix & match de nuanțe tomnatice creează o manichiură care nu doar că arată fabulos, dar și transmite perfect spiritul acestui sezon. Un astfel de design este perfect pentru fetele care iubesc să experimenteze, fără să fie prea extravagante.

Gradient castaniu

Pentru iubitoarele de manichiură indecise, gradientul castaniu este soluția ideală. Această tranziție de la o nuanță deschisă de castan la una mai închisă este eleganță pură, plus că oferă un look sofisticat și stilat, perfect pentru orice eveniment de toamnă.

Latte de vanilie

Combinația dintre un latte delicat și un French vanilat este exact ceea ce aveai nevoie pentru un look demn de Instagram! Această manichiură este creată în cer – sau, cel puțin, asta îți va spune fiecare prietenă care te va întreba unde ți-ai făcut unghiile. Un look simplu, dar cu un twist subtil și elegant.

Dovleac chic

Cine a spus că unghiile festive trebuie să fie exagerate? Manichiura cu dovleac chic este dovada că poți purta ceva tematic fără să exagerezi. Un French cu accente subtile de portocaliu dovleac este exact ceea ce îți trebuie pentru acea atmosferă cozy și festivă de toamnă. Perfect pentru sezonul de Halloween!

Marmură mocha

Se pare că toamna aceasta cafeaua nu e doar pentru băut, ci și pentru purtat pe unghii! Designul marmorat în nuanțe de mocha este super trendy și aduce o doză de eleganță oricărei ținute de toamnă. Este exact look-ul de care ai nevoie pentru acele momente când vrei să fii chic fără efort.

Vârfuri de ţestoasă

Unghiile cu model de carapace de broască țestoasă sunt un staple în lumea manichiurii de toamnă. Acest design clasic ne aduce aminte de legătura cu natura și de schimbarea anotimpurilor. Iar dacă adaugi un twist modern, cum ar fi vârfurile de țestoasă pe o bază nud, obții un look sofisticat și de efect.

Carouri stacojii

Carourile nu sunt doar pentru garderobă – adu-le și pe unghii! Un design cu carouri stacojii este jucăuș și festiv, perfect pentru lunile de toamnă. Plus că e un look DIY pe care îl poți obține ușor acasă cu câteva nuanțe de roșu prună și alb. Un look cool și ușor de obținut? Count us in!

Indiferent de stilul tău, toamna aceasta îți aduce o mulțime de opțiuni fabuloase pentru manichiură. Fie că îți plac tonurile pământii, look-urile îndrăznețe sau designurile minimaliste cu un twist, ai de unde alege. Nu uita să îți asortezi unghiile cu vibe-ul de toamnă și să aduci puțină magie sezonului cu o manichiură chic care să întoarcă privirile oriunde te-ai duce.

Sursa foto: Instagram

