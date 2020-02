Soundtrack-ul „Fast and Furious 9”, produs de DJ Snake

DJ Snake, unul dintre DJ din lineup-ul Neversea 2019, este implicat din nou în muzica pentru noua parte a seriei, a 9-a, teaser-ul oficial fiind lansat cu numele de „F9”.

Prima colaborare a francezului cu echipa de producție „Fast and Furious” a avut loc în 2014, când super-hitul „Get Low”, piesă la care a lucrat cu Dillion Francis, a fost inclusă în partea a 7-a a super producției cinematografice.

Nouă ani mai tărziu și două noi serii lansate între timp, DJ Snake revine cu „Frequency 75”, o piesă perfectă, plină de energie ideală pentru acțiunea explozivă din seriile Fast and Furios.

Trailer-ul oficial include și o piesă semnată de duo-ul american de hip-hop Kids See Ghosts, „Feel The Love”.

Dacă ești fan ai seriei Fast and Furios marchează in calendar data de 22 mai 2020, dată lansării in cinematografe: încasări record, adrenalină și producții EDM.

Anul trecut, din motive personale, a devenit tată, nu a putut ajunge pe IslandOfDreams la Neversea… poate anul acesta.

