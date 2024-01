Serialul Netflix care a depășit toate așteptările. Are peste 11 milioane vizualizări

Netflix a lansat în prima zi a anului un serial cu un sezon unic, care a întrecut orice așteptare. „Fool me once” s-a aflat timp de trei săptămâni în top 10 cele mai urmărite seriale și are, până în prezent 11 milioane 200 de mii de vizualizări.

Cu 71 milioane 700 de mii de ore, seria, care nu va mai avea un al doilea sezon, a devenit unul dintre cele mai apreciate seriale marca Netflix.

„Fool me once”, serialul Netflix care a depășit așteptările

„Fool me once”, tradus în limba română ca „Destrămarea iluziilor” s-a aflat în top 10 cele mai vizionate seriale nu doar în România, ci și în alte 83 de țări, printre care Argentina, Bahamas, Austria, Belgia, Bulgaria, Spania, Elveția, Regatul Unit, Egipt, Kenya și Africa de Sud.

Fool Me Once spune povestea Mayei Stern (Michelle Keegan), care încearcă să treacă peste moartea soțului ei, Joe (Richard Armitage), victima unei crime brutale. La un moment dat, Maya instalează o cameră pentru a-și supraveghea fiica și este șocată să vadă în casa ei un bărbat pe care îl recunoaște: soțul ei, pe care îl credea mort.

Detectivul Sami Kierce (Adeel Akhtar) conduce ancheta morții lui Joe, dar are și el propriile secrete. Între timp, nepoții Mayei, Abby și Daniel, încearcă să afle adevărul despre moartea mamei lor, care fusese ucisă cu câteva luni înainte. Să fie oare vreo legătură între cele două crime?

Fool Me Once urmărește povestea acestor personaje și a cursei lor palpitante pentru aflarea adevărului, care va scoate la iveală secrete șocante și le va schimba viețile pentru totdeauna. Joanna Lumley este Judith Burkett, mama protectoare a lui Joe.

Platforma de streaming pregătește lansarea serialului „Avatar: The Last Airbender”

În timp ce „Fool me once” rămâne printre favoritele abonaților platformei de streaming, Netflix pregătește lansarea unei noi serii care promite să dea dependență: „Avatar: The Last Airbender”.

Producția este adaptarea live-action a îndrăgitului serial de animație și urmărește aventurile lui Aang, tânărul avatar, în încercarea de a stăpâni cele patru elemente (Apă, Pământ, Foc, Aer), pentru a reinstaura echilibrul într-o lume amenințată de înfricoșătoarea Națiune a Focului. Serialul va avea premiera globală pe 22 februarie 2024, doar pe Netflix.

Serialul are opt episoade, de câte o oră fiecare.

Apă. Pământ. Foc. Aer. Cândva, cele patru națiuni trăiau în armonie, cu avatarul, stăpânul celor patru elemente, păstrător al păcii între ele. Totul s-a schimbat când Națiunea Focului i-a atacat și i-a nimicit pe Nomazii Aerului, primul pas în încercarea războinicilor focului de a cuceri lumea. Cum ciclul curent de încarnare a avatarului nu s-a petrecut încă, nori sumbri pun stăpânire asupra lumii. Dar asemeni unui licăr de lumină ce răzbate prin tenebre, speranța se arată când tânărul Aang (Gordon Cormier), ultimul supraviețuitor al neamului lui, se trezește la viață pentru a-și ocupa locul cuvenit de următor avatar.

Însoțit de noii săi prieteni, frații Sokka (Ian Ousley) și Katara (Kiawentiio), membri ai Tribului Apelor din Sud, Aang pornește într-o misiune fantastică, plină de acțiune, pentru a salva lumea și a pune capăt masacrului încrâncenat al Stăpânului Focului, Lordul Ozai (Daniel Dae Kim). Dar cum prințul moștenitor Zuko (Dallas Liu) este hotărât să îi captureze, sarcina lor nu va fi deloc ușoară. Vor avea nevoie de sprijinul numeroșilor aliați și al personajelor colorate cu care se întâlnesc pe parcurs.

