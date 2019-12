(P) WINTER WONDERBAND: SEARĂ DE CRĂCIUN cu BERTI BARBERA și BIG BAND-ul RADIO

Acesta propune publicului piese ca LET THE GOOD TIMES ROLL, THIS CAT IS ON THE HOT TIN ROOF, THE DIRTY BOOGIE, I’M JUST A LUCKY SO AND SO, EARLY IN THE MORNING, dar și hit-uri din repertoriul de Crăciun ca LET IT SNOW, BOOGIE WOOGIE SANTA CLAUS sau PLEASE COME HOME FOR CHRISTMAS.

Evenimentul va fi prezentat de ȘTEFAN NAFTANAILĂ, realizator al postului Radio România Cultural.

Cu un spectru vocal flexibil și cu un instinct ritmic care îi oferă posibilitatea de a folosi mai multe instrumente de percuție, Berti Barbera reușește, cu multă pasiune, dezinvoltură și umor, să dea o formă originală, spectaculoasă și accesibilă oricărei piese muzicale pe care o abordează. Din discografia sa fac parte titluri ca: RADIO BIG BAND BLUES – LET THE GOOD TIMES ROLL – 2002, Confident Stories – Live In Timișoara – 2005, alături de Nicu Patoi, Flick Flack – Live at the Philharmonic – 2006, alături de 4Given, BIG BAND BOOGIE – 2007 ș.a.

Berti Barbera este și un apreciat realizator și prezentator de emisiuni radio și tv și a prezentat, de asemenea, numeroase festivaluri de jazz și de blues. A fost coprezentator, alături de Iulian Vrabete (Holograf) al emisiunii muzicale “Taverna”, difuzată săptămânal pe TVR1 și gazda “Nopților Albe de lângă Biserica Neagră”, emisiune muzicală în direct, din cadrul festivalului “Cerbul de Aur”. S-a bucurat, de asemenea, de ipostaza de realizator și prezentator al emisiunilor “Berti Barbera vă recomandă”, “CD Man Berti Barbera” și “Jazzy Hour” la Radio România Muzical și, în aceeași ipostază, a fost apreciat în cadrul emisiunii “Blues Drop” de la Rock FM. A semnat articole de specialitate în publicații ca Stage Pass, Musical Report, Art&Roll, Revista Radio, Sunete, Time Out, Dilema Veche etc.

Biletele la concertele Orchestrelor şi Corurilor Radio sunt disponibile pe www.bilete.ro, în oficiile Poştei Române, în magazinele Inmedio semnalizate bilete.ro şi la Casa de bilete a Sălii Radio.

Pentru alte informaţii legate de Orchestrele şi Corurile Radio vă rugăm să consultaţi site-ul www. orchestreradio.ro .