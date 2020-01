Istoricul emoticoanelor: cine le-a inventat și cum au devenit așa populare

De-a lungul evoluției limabjului scris, specialiștii au observat că instrumentele de bază de scris nu sunt întotdeauna suficiente pentru a transmite un mesaj – iar aici apare rolul emoticoanelor. Acestea din urmă nu sunt o invenție nouă, cum poate ai fi crezut. De fapt, cele mai vechi fețe zâmbitoare datează de acum acum mai bine de 4.000 de ani. Pe atunci, anumite vase cu șerbet aveau gravate pe ele niște fețe zâmbitoare; se spunea că persoana care va consuma șerbetul, se va simți fericită, după cum arată Today I Found Out.

În 1635, notarul Ján Ladislaides din orașul Trencín, din Slovacia, a folosit și el o față zâmbitoare care a rămas în istorie. Când a semnat un document cu privire la Chamberlain of the Town Hall, el a adăugat un smiley face, pentru a sugera nu doar că este de acord cu ce prevede documentul, ci și mulțumit. Mai apoi, în 1648 a apărut o față zâmbitoare într-un poem scris de Robert Herrick:

Tumble me down, and I will sit

Upon my ruins, (smiling yet:)