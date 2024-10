Care este momentul potrivit al anului să cumperi diferite lucruri

Reducerile apar tot mai des în magazine, reclamele ne bombardează cu discounturi aproape în fiecare lună. Cu toate acestea, există numai câteva perioade din an în care putem beneficia de reduceri consistente și în care putem face economii substanțiale.

Îți dorești un frigider nou, un aparat de aer condiționat, o mașină sau chiar o locuință nouă… dar te-ai întrebat vreodată care este perioada cea mai potrivită pentru investiții și cumpărături importante? Reclame cu reduceri apar mereu, dar reducerile nu sunt de fiecare dată consistente.

Iată câteva sfaturi care te vor ajuta la cumpărături să alegi cele mai potrivite produse, cea mai bună calitate pentru prețul plătit.

Cele mai bune perioade din an să cumperi o mașină

Fie că te orientezi către o mașină nouă, fie că alegi o mașină second hand, ține cont și de cele mai bune perioade din an în care este bine să cumperi o mașină. Sunt perioade în care cererea scade, clienții fiind orientați către alt gen de produse cum ar fi cumpărăturile înainte de Paște sau de Crăciun. Urmărește mașina dorită din timp, urmărește prețul acesteia timp de cel puțin 3 – 4 luni și profită de reducerile care se fac în sectorul auto în anumite perioade ale anului.

În general mașinile noi vin cu discount-uri mari la sfârșit de an, în luna decembrie, când eventualii cumpărători sunt mai mult interesați de petrecerile de Sărbători sau de cadourile pentru Crăciun. De multe ori, în luna decembrie, dealerii auto oferă reduceri semnificative pentru a vinde ultimele mașini dintr-o serie care se încheie, deoarece anul viitor va aduce modele noi. Cele mai bune reduceri poți primi la mașinile de familie sau SUV-uri.

De asemenea, în toiul verii, în lunile iulie – august, este o altă perioadă în care cumpărătorii se gândesc la vacanțe și distracții și mai puțin la o mașină nouă. În această perioadă poți găsi mașinile sport sau SUV-urile cu oferte bune de preț. Dacă ești tentată de o mașină decapotabilă, în mod cert prețul ei va fi mai atractiv pe timp de iarnă.

Aceleași fluctuații de preț și reduceri vei întâlni și pe piața mașinilor rulate. În general, spre final de an, în lunile noiembrie și decembrie, poți achiziționa o mașină second hand la un preț mai bun și trebuie să negociezi la sânge cu vânzătorul, mai ales dacă acesta are nevoie de bani pentru Sărbători.

Perioada cea mai bună să cumperi o casă sau un apartament

Alege cu grijă zona, cartierul și structura apartamentului sau a casei pe care vrei să o cumperi. Vei locui în ea mulți ani, poate chiar toată viața. Nu te grăbi să cumperi o casă doar pentru că vezi un preț mai mic sau pentru că este exact în zona dorită de tine.

Urmărește anunțurile din zonă timp de cel puțin 3 – 6 luni, urmărește modul în care fluctuează prețurile și vizionează cel puțin cinci apartamente sau case similare cu cea pe care ți-o dorești.

În ceea ce privește perioada optimă să cumperi un apartament, probabil vei întâlni agenți imobiliari care îți vor spune că vara scad prețurile, deoarece sunt mai puțini clienți interesați. Dar vara nu îți vei da seama de problemele pe care le poate avea o casă sau un apartament. Așadar, așteaptă iarna și mergi să vizionezi apartamentul dorit în lunile decembrie, ianuarie, februarie sau martie. Iată și de ce:

Poți negocia un preț mai bun, dacă se acumulează datorii mari la întreținere pe timpul iernii;

Poți urmări cât de bine se încălzește apartamentul sau casa de la calorifere;

Poți verifica cât de bine funcționează centrala termică;

Poți verifica instalația de apă caldă și țevile care alimentează caloriferele;

Poți vedea dacă sunt infiltrații de apă, pete de mucegai sau condens;

Poți verifica cât de bine este izolată casa față de temperaturile foarte reci de afară;

Poți verifica cât de scumpă este întreținerea pe timp de iarnă, cât costă căldura și apa caldă;

Poți verifica dacă nu intră frigul pe la uși sau ferestre.

Iarna este cea mai bună perioadă să cumperi o casă și poți negocia până la ultimul bănuț. Vara, multe case și apartamente par să nu aibă deloc probleme, totul este cald, uscat și bine aerisit. Adevăratele probleme se văd în sezonul rece, când se formează condensul, când se strică instalația de încălzire sau când vezi apa curgând pe geamurile termopan. Atunci poți negocia un preț mult mai bun, dacă observi probleme mari care necesită reparații.

Aceleași sfaturi sunt valabile și dacă vrei să închiriezi o casă sau un apartament. Chiar dacă locuința are o poziție bună și proprietarul cere o chirie pe măsură, nu înseamnă că trebuie să accepți o casă cu probleme mari pe timp de iarnă, o casă friguroasă, slab izolată, unde costurile de încălzire cresc vertiginos.

Când poți găsi reduceri mari la electronice și electrocasnice

Cel mai bun sfat este să ai răbdare și să compari prețurile, indiferent de achiziție. Urmărește produsul de care ai nevoie în primul rând în magazinele on-line. Îl poți găsi la mai mulți distribuitori la diferite prețuri și poți alege cel mai bun preț, ținând cont și de costurile livrării.

Dacă prețul ți se pare prea mare, așteaptă o perioadă de reduceri. Urmărește produsul până când se oferă un discount bun.

Cele mai multe magazine oferă reduceri importante în lunile ianuarie și februarie, când cererea de electronice sau electrocasnice este mult mai mică. De asemenea, sunt magazine care oferă reduceri mari înainte de Crăciun și de Paște, mai ales la produsele care se vând greu în restul anului.

O altă perioadă bună de reduceri semnificative la aparatură și gadget-uri este perioada iulie – august, în care oamenii sunt interesați de călătorii și de vacanțe și mai puțin de achiziții din domeniul IT, audio -video, aparatură casnică.

Pe de altă parte, în magazinele fizice poți găsi oferte care nu apar on-line. Este vorba de oferte temporare pentru a vinde mai repede anumite produse care staționează în depozite. Așadar, merită să verifici prețurile și în magazinele fizice, să te deplasezi în câteva magazine mari și să cauți ofertele locale.

Nu în ultimul rând, poți găsi în magazine anumite produse care au fost expuse și care se vând la un preț considerabil mai mic doar pentru că au fost desigilate și folosite în magazin. Verifică foarte bine carcasa, să nu aibă lovituri sau zgârieturi, verifică toate funcțiile aparatului și eficiența lui. Dacă nu a fost deteriorat în timpul expunerii lui în magazin, merită să îl cumperi cu o reducere de 10% sau chiar de 15%.

Nu în ultimul rând, urmărește produsele din aceeași gamă care au diverse funcții. Spre exemplu, un frigider cu display digital și răcitor de apă va fi cu siguranță mai scump decât unul cu rotiță mecanică pentru controlul temperaturii. Dar gândește-te bine dacă ai cu adevărat nevoie de acele funcții în plus. Unele funcții sunt inutile, le folosești la început, apoi uiți de ele și nu merită să dai o grămadă de bani în plus pentru cine știe ce display digital, dacă poți cumpăra un frigider bun și robust, dar mai ieftin pentru că nu are acel display.

Cel mai bun moment să cumperi haine

Perioadele cu cele mai mari reduceri la diverse produse de încălțăminte și îmbrăcăminte rămân perioadele de la începutul anului, și anume lunile ianuarie și februarie. Toate magazinele practică reduceri mari pentru a vinde tot ce a rămas pe stoc de la Crăciun.

Dar la fiecare final de sezon se practică acum reduceri semnificative, pentru a lichida colecțiile respective. Dacă urmărești haine de iarnă, așteaptă a doua jumătate a lunii ianuarie pentru oferte bune la geci, paltoane, hanorace sau bocanci. Dacă urmărești haine de vară, așteaptă reducerile care vor veni în a doua jumătate a lunii iulie sau în luna august. Acum, magazinele încearcă să vândă stocurile de vară și să elibereze depozitele pentru noile modele care vor apărea toamna.

Hainele sport au și ele o perioadă bună în care vin cu reduceri semnificative și anume luna februarie. Dar pentru cele mai mari reduceri la haine, accesorii și încălțăminte, ar fi bine să urmărești magazinele de tip outlet. Aici vei găsi prețurile cele mai bune pentru hainele de calitate și pentru hainele de brand.

Ori de câte ori găsești haine foarte ieftine, verifică materialul și cusăturile. Hainele de calitate nu costă niciodată prea puțin, de aceea este bine să verifici anumite detalii, înainte de a cumpăra o haină doar pentru că are un preț redus foarte mic.

verifică materialul: un material de calitate nu trebuie să se șifoneze ușor. Strânge în pumn un colț din haina respectivă și, dacă rămân cute adânci, nu o cumpăra. Înseamnă este făcută dintr-un material de proastă calitate.

întinde haina la cusături: trage ușor de haină la îmbinări, unde sunt cusăturile, și dacă se văd mici găurele și este distanța prea mare între punctele de cusătură, nu este un lucru de calitate. Hainele bine croite și cusute au cusături trainice, dublate, care nu cedează de la primele purtări.

verifică tivul: un tiv dublu îndoit este întotdeauna mai rezistent. O rochie sau niște pantaloni de calitate au tivul îndoit de două ori, bine întins și cusut. Dacă vezi o haină cu tivul îndoit doar o dată sau cu marginea surfilată simplu, nu este o piesă de calitate și nu merită să o cumperi.

atenție și la fermoare: la hainel de calitate se folosește un fermoar de aceeași culoare cu materialul și este cusut ascuns, pentru a fi cât mai puțin vizibil. Dacă fermoarul nu este ascuns, verifică dacă a fost bine cusut, trăgând ușor de material. Este important să fie bine întins și să se închidă ușor.

atenție la butoniere: chiar dacă butonierele par să fie niște detalii ușor de trecut cu vederea, ele arată de fapt dacă haina respectivă a fost cusută într-un atelier de calitate. Butonierele trebuie să fie tăiate pe măsura nasturilor și să fie surfilate foarte fin și compact, astfel încât materialul să nu se destrame în jurul lor.

