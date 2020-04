Caprele sălbatice au „invadat” străzile unui oraș din Marea Britanie. Video

Străzile goale din Llandudno s-au dovedit a fi un habitaclu tentant pentru aceste animale, care au mâncat din grădinile și gardurile oamenilor.

Filmulețul realizat de reporterul și rezidentul Andrew Stuart a devenit viral pe internet, notează Metro.co.uk.

Acesta susține că a sunat la poliție când a văzut animalele care încălcau regulile izolării adunându-se într-un grup mare și care nu păstrau distanța între ele.

„Nu sunt sigur că păstrau distanța de doi metri”, a glumit el.

I think I just got a group of goats in Llandudno arrested.

Let me explain… first, I saw this from inside a dark pub (the one I live in currently). I thought I was seeing things. So I took some video: pic.twitter.com/RtxYG6htLC

— Andrew Stuart (@AndrewStuart) March 27, 2020