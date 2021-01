Când se pune busuioc sub pernă ca să-ți afli ursitul de Bobotează

Se apropie Boboteaza și trebuie să știi când se pune busuioc sub pernă pentru a-ți afla ursitul. Este una dintre cele mai vechi tradiții care se folosește în ajun de Bobotează. Dar se mai pune busuioc sub pernă și cu prilejul altor sărbători creștine mari din timpul anului!

Boboteaza sau Botezul Domnului, o mare sărbătoare creștină a iernii, vine însoțită de o mulțime de superstiții și tradiții vechi, dintre care obiceiul de a pune busuioc sub pernă s-a păstrat cel mai bine și la orașe, și la sate.

Botezul Domnului din 6 ianuarie, urmat de ziua Sf. Ioan Botezătorul pe 7 ianuarie încheie marile sărbători creștine ale trecerii dintre ani. În ziua de Bobotează, toate apele sunt sfințite, preoții țin slujbe pline de har și se roagă pentru sănătatea, pentru liniștea și rânduiala oamenilor.

Tradiții vechi și tradiții creștinești de Bobotează

În Ajunul Bobotezei se ține post negru și oamenii păstrează o mulțime de tradiții care au menirea să îi ferească de boli și de rele, să îi țină sănătoși tot anul și în putere pentru muncile de zi cu zi.

Preoții slujesc pe malul unei râu sau al unui lac și aruncă o cruce de lemn să sfințească apele. Se spune că cine are curaj să se arunce în apa înghețată și să aducă la preot crucea, acesta va avea noroc tot anul.

După ritualurile creștine, în noaptea de Bobotează se țin și alte ritualuri păstrate de demult. Există credința că magia albă sau farmecele de bine au puteri mai mari în noaptea de Bobotează și acum pun fetele busuioc sub pernă să își găsească ursitul.

Tot în această noapte, în unele zone ale țării se petrece la Iordănitul femeilor. Obiceiul spune că femeile și fetele de măritat se adună pe la casele celor mai iscusite dintre ele unde petrec, dansează, povestesc și se veselesc, dar mai fac și farmece de dragoste sau de sănătate.

Care este ritualul după care se pune busuioc sub pernă de Bobotează

Cine vrea să păstreze tradiția și să încerce dacă ea mai are puterea din vremurile vechi, trebuie să aibă busuioc sfințit de la biserică, sfințit cu agheasmă.

Crenguțele de busuioc se leagă cu un fir roșu și se pun sub pernă. Apoi, tot cu același fir roșu se face un inel pe degetul inelar de la mâna stângă. Înainte de culcare, trebuie să te închini și să te rogi pentru sănătatea ta, pentru sănătatea familiei tale și pentru norocul tău în dragoste.

Abia mai apoi, în somnul liniștit dinspre dimineață, superstițiile spun că trebuie să vezi în vis pe bărbatul pe care îl vei iubi.

Busuiocul și puterile lui mistice

Crenguțele de busuioc, verzi sau uscate, aduc noroc în casă, purifică aerul și sunt păstrate cu grijă la icoane. Am moștenit obiceiul de la bunicile noastre să le prețuim și să le cerem de la biserică, după ce au fost sfințite. Dar harul busuiocului era cunoscut cu multă vreme înainte de creștinism.

Busuiocul este originar din India, de unde a fost adus în Imperiul Roman și apoi în Grecia antică de către negustorii de condimente.

Romanii, cuceriți de parfumul și de proprietățile lui curative, l-au asociat cu zeița Venus. Erau convinși că parfumul lui nu doar că vindecă, dar este și un bun afrodiziac pentru cuplurile care căutau dragostea și doreau copii.

Crenguțele de busuioc înflorite sunt cele mai parfumate și cele mai apreciate. Se folosesc la rugăciune, se stropesc cu apă sfințită și se pun în multe ceaiuri care vindecă suferințe vechi.

Frunzele și florile zdrobite se foloseau în tot felul de poțiuni și creme care alinau durerile, inflamațiile și infecțiile, dar care aveau efecte benefice și asupra sufletului.

Grecii alungau tristețea și lacrimile cu uleiul parfumat de busuioc. Se rugau la zei să le împlinească dorințele și le aduceau ofrande de busuioc.

Iar femeile care căutau dragostea, nu făceau niciun ritual, dacă nu aveau crenguțe de busuioc pline de flori pe masă. De aceea, s-a păstrat până în ziua de azi credința că busuiocul înflorit și mai ales sfințit ne ajută în dragoste să ne căutăm sufletul pereche.

La ce sărbători mari se pune busuioc sub pernă

Boboteaza este prima sărbătoare din an în care fetele tinere pot pune busuioc sub pernă să își viseze ursitul. Dar, după Bobotează, se mai pune busuioc sub pernă cu prilejul altor sărbători mari, deopotrivă creștine, dar cu tradiții păgâne deosebite.

Se mai fac farmece cu busuioc și de Sânziene, în noaptea magică de 24 iunie când aceste făpturi fantastice vin aproape de muritori și ne pot împlini dorințele.

De asemenea, se mai pune busuioc sub pernă pentru aflarea ursitului și în noaptea de Sfântul Andrei, când se desfac granițele dintre cele două lumi, iar magia din lumea de dincolo împlinește farmecele de dragoste.

Ce reprezintă numele busuiocului

Numele busuiocului vine de la termenul grecesc ”basilikon” care însemna, în era precreștină, ”demn de un rege”.

Într-adevăr, aroma acestei plante cu numeroase proprietăți medicinale înnobila orice parfum și era folosită în ritualurile destinate regilor și sacerdoților.

Un truc puțin știut despre folosirea busuiocului

Crenguțele de busuioc nu se taie niciodată cu cuțitul.

Încă din Antichitate, oamenii au observat că, dacă frunzele sau crenguțele de busuioc erau tăiate cu ceva din metal, se oxidau și deveneau negre.

O asemenea transformare a fost pusă pe seama puterilor magice ale plantei, care trebuia neapărat ruptă și mărunțită cu mâna, pentru a fi benefică.

