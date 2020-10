Alessiah lansează single-ul „I Know”

Mereu când este întrebată să se descrie în câteva cuvinte, Alessiah răspunde că „esențele tari se țin în sticluțe mici“, dar și că este motivată, muncitoare si perseverentă. Cu siguranță, am putut mulți dintre noi să remarcăm aceste trăsături de-a lungul anului 2020, când artista a lansat patru single-uri, fiecare însoțit de videoclip, remixuri, ședințe foto, interviuri, emisiuni, sesiuni de înregistrări etc.

Am putut în aceste luni să o descoperim pe Alessiah în mai multe ipostaze, ba chiar putem să afirmăm acum că „I Know Alessiah“, că o cunoaștem în mai multe circumstanțe. În melodia „I Know“, lansată astăzi, 23 octombrie, Alessiah ne relateaza parte din activitațile „behind the scenes“, sugerând ca în spatele unui videoclip sau al unei piese, este multă muncă, iar oamenii nu ar trebui sa privească superficial rezultatul și să înțeleagă că trebuie să fii consecvent pentru a reuși să transmiți cele mai pertinente mesaje.

Piesa este compusă de catre Ionuț Catană, produsă de către Vanotek, iar versurile sunt scrise chiar de către tânăra artistă.

Videoclipul este regizat de către SAN, colaboratorul artistei la toate videoclipurile lansate până acum. Pentru piesa „I Know“, Alessiah a filmat pe parcursul unei zile, la începutul lunii septembrie, în aer liber, la marginea unei păduri. Scenariul o aduce pe Alessiah într-o poveste plină de metafore și care te ține în suspans până la final.

Urmărește aici videoclipul:



Alessiah este una dintre cele mai promițătoare artiste din noua generație, cu potențial atât pe partea de compoziție, cât și în ceea ce privește implicarea sa în zona vizuală a melodiilor pe care le lansează.

Alessiah și-a început cariera prin lansarea single-ului „Sunday“. În 2020 a lansat single-urile „Hurricane“, „Waiting For“ si „Love Me“. Cu un background muzical format prin studii și sute de ore de canto, plus lecții de chitară, parcursul ei muzical este în plină ascensiune.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro