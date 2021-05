Povestea copilului abandonat pe o cale ferată care a devenit medic

Povestea de viață a lui Valentin Perduș face parte, parcă, dintr-un scenariu de film. Actualmente, Valentin Perduș este medic la Spitalul Municipal Timișoara, dar până să ajungă aici, bărbatul a trecut printr-o mulțime de greutăți și obstacole. Pe când avea doar o lună, Valentin a fost abandonat de părinți pe o cale ferată. A fost salvat de niște străini care l-au găsit acolo și așa a ajuns într-un centru de plasament, unde a fost bătut, umilit și înfometat. A trecut prin patru case de copii și a reușit să fie integrat în sistemul de învățământ, la o școală profesională.

Bărbatul a povestit că tratamentul îngrozitor primit în centrul de plasament, în copilărie, i-a mutilat fizic și psihic pe mulți dintre colegii săi, unii găsindu-și chiar sfârșitul în urma ororilor prin care au trecut.

„După ce am împlinit 7 ani, ne-au dus în casa de copii Bușteni. Acolo a început adevărata luptă pe viață și pe moarte. Se perpetuau aceleași abuzuri fizice. Am rezistat acestor orori nenorocite şi sunt în viaţă încă. Alți colegi au rămas infirmi sau au murit. Ce pot învăța aceşti copii de la aceşti educatori? Probabil nimic. Ce sentimente poţi avea? N-ai cum. Empatia, bucuria, fericirea pentru o bomboană, nu aveai. Erai tot într-o luptă, pentru că, de multe ori, mâncarea pe care o primeam noi, în centrele de plasament, nu era tocmai bună. Majoritatea mâncării era aruncată la porci. Eram bătuţi, bătuţi şi iar bătuţi. Uneori înfometaţi, făceam baie fiecare cum puteam. Spre exemplu, eram ca în armată, când trebuia să faci în 5 minute, să te clăteşti, să te săpuneşti, să te clăteşti din nou, sub apă rece. Nu era apă caldă. Dar uite că am rezistat acestor orori nenorocite şi sunt în viaţă încă. Pe de altă parte, alţi colegi de-ai mei au rămas infirmi, au murit”, a mărturisit Valentin, potrivit alephnews.ro.

Valentin Perduş a absolvit Colegiul de Asistenţi Medicali, la 31 de ani, primind licenţă internaţională, iar apoi a intrat la Facultatea de Medicină Oradea. Acesta spune că a studiat singur anatomia și fiziologia omului, mergând adesea la biblioteca din Ploiești.

Valentin Perduș își dorește acum să facă rezidențiatul și să devină medic ATI.

„Tot anestezie şi terapie îmi doresc. Când eram la Cluj, tot anestezie şi terapie. Făceam gărzi, mergeam în gărzi tot pe secţia de terapie intensivă. Din punctul meu de vedere, este o secţie specială, o secţie în care se adună toată medicina, efectiv toată medicina. Aceşti specialişti, medici, anestezişti, au o zicală: sunt îngerii păzitori ai blocurilor operatorii”, a adăugat Valentin.

Foto – captură YouTube