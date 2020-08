Ce a postat un tânăr pe Facebook după ce a fost părăsit de iubită. Poza s-a viralizat instant

Un american în vârstă de 29 de ani din Alabama a găsit o modalitate inedită de a se răzbuna, după ce iubita l-a părăsit pentru un alt bărbat.

Aaron Adams și Sidney Shelbey erau împreună de opt luni, însă tinerei i-a picat cu tronc șeful ei de la salonul de tatuaje la care se angajase și a decis să pună capăt relației.

După ce a fost părăsit de Sidney, Aaron a găsit o modalitatea amuzantă de a se răzbuna. Bărbatul a ales o fotografie cu el și Sidney și i-a acoperit capul tinerei cu o cruce roșie, scriind pe brațul ei drept cuvintele “position available” (poziție disponibilă). Vezi poza în galeria foto de mai jos:

„Mi-a venit ideea aceasta la insistențele ei, pentru că îmi tot zicea să-mi schimb fotografia de profil pe Facebook. Sidney îmi zicea că nu-i pasă dacă o tai din poză, doar să nu mai apărem împreună. Eu nu am multe fotografii cu mine, iar aceasta chiar îmi plăcea. Așadar, mi-am folosit imaginația și am modificat poza astfel încât chipul ei să nu se mai vadă. Nu mă așteptam ca poza să devină virală. Am fost șocat”, a explicat bărbatul, potrivit mirror.co.uk.

Fotografia s-a viralizat pe loc, ajungând să fie distribuită de 13.000 de ori într-o săptămână.

sursa foto – Facebook

