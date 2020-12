Iată care sunt câștigătorii ELLE STYLE AWARDS 2020! A noua ediție ELLE Style Awards nu s-a desfășurat, conform tradiției, la Palatul Parlamentului, însă a recompensat și anul acesta profesioniștii industriilor de modă și frumusețe și cele mai stylish celebrități, prin intermediul unui eveniment desfășurat online, ceremonia de premiere, care a urmat campaniei de votare de pe site-ul elle.ro.

Roxana Voloșeniuc, Domnica Mărgescu și Maurice Munteanu au fost gazdele evenimentului, iar Irina Rimes, câștigătoarea trofeului la categoria Best Personal Style, a susținut un scurt recital special.

Iată și câștigătorii fiecărei categorii ELLE Style Awards, care s-a desfășurat pe 16 decembrie cu sprijinul sponsorilor glo, Huawei, Kérastase și LOréal Professionnel, dar și al partenerilor: Purple Flowers și Palatul Noblesse.

Câștigătorii ELLE STYLE AWARDS 2020 sunt:

Best designer: Cristina Săvulescu

Best Young Designer: Alexandru Floarea

Best Hairstylist: Alex Ifimov

Best Make-up Artist: Andra Manea

Best Male Artist: Smiley

Best Female Artist: Delia

Best Photographer: Oltin Dogaru

Best Model: Mara Mararu

Best Personal Style: Irina Rimes

Best Romanian Brand: Jolidon

Cine s-ar fi așteptat la un 2020 așa cum l-am trăit, imprevizibil, confuz și amenințător? Și pentru redacția ELLE anul acesta a însemnat schimbări majore în felul în care lucrăm, conturăm idei pentru noi numere sau evenimente, dar și în natura subiectelor abordate, atât în paginile revistei, cât și, zilnic, online. Dar dacă, la final de an, am rămas cu o concluzie, aceea a fost fireasca recunoștință pentru cei care ne-au făcut viața mai ușoară. De aceea, anul acesta, la o ediție atipică ELLE Style Awards, am decis ca trofeul ELLE Woman să fie semnul nostru de recunoștință pentru toate femeile care s-au aflat în linia întâi a luptei cu pandemia de coronavirus. Le mulțumim încă o dată!

76% din personalul medical din România, dar și din Uniunea Europeană, este constituit din femei (EIGE, Baza de date privind statisticile de gen)

Aproximativ 76% din cei 49 de milioane de lucrători din domeniul serviciilor de îngrijire la nivelul UE sunt femei.

La aceste valori nu este adăugată și munca de îngrijire nedeclarată, prestată la domiciliu, în cea mai mare măsură tot de către femei.

Femeile reprezintă:

• 93% din personalul angajat în domeniul serviciilor de îngrijire și educare a minorilor

• 86% din personalul angajat în domeniul serviciilor de sănătate și îngrijire a persoanelor

• 95% din personalul angajat în domeniul serviciilor de curățenie la locul de muncă sau casnică

Multe profesii necesită contactul cu alte persoane, precum agenții comerciali din supermarket, care sunt mult mai expuși infecției cu coronavirus.

Femeile sunt în special afectate și în acest sector, reprezentând 82% din toți agenții comerciali la nivelul UE.

Pentru riscurile pe care vi le asumați în fiecare zi și pentru munca pe care o depuneți pentru noi, vă mulțumim!

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro