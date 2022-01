Rețeta Andreei Bănică de ciocolată de casă cu care și-a impresionat familie

Andreea Bănică obișnuiește să gătească des pentru familia ei, iar recent s-a întrecut pe sine cu o rețetă de desert irezistibil. Andreea a preparat ciocolată de casă, un desert cu care și-a dat pe spate soțul și copiii. Artista a prezentat rețeta în mediul online pentru ca toți cei pasionați de gătit să o încerce.

Voiam să va spun că am ars eu pâinea prăjită, dar la ciocolată de casă sunt AS. Dar mi-am amintit de peripețiile de anul trecut când am filmat rețeta completă! 😂 O gășiți pe canalul meu de Youtube. Trebuie să o încercați si voi, doar să va amintiți să puneți toate ingredientele, nu că alții – a scris Andreea pe pagina sa de Instagram, înainte de a prezenta propriu-zis rețeta.