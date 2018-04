Ce eșarfe se poartă în 2018? 5 modele care sunt în trend

Piesa vestimentară a primăverii este, cu siguranță, eșarfa. Odată cu venirea căldurii, ținutele noastre devin mai colorate și mai fresh, iar o eșarfă completează perfect un outfit lejer. Așadar, ce eșarfe se poartă în 2018 și care dintre ele se potrivesc cel mai bine stilului tău? Cele elegante sau cele casual, cele îndrăznețe sau cele simple?

Eșarfa este un accesoriu versatil, care poate fi purtat în cadrul oricărui outfit. Trebuie doar să ai grijă să alegi modelul potrivit, în funcție de stilul ținutei și cromatica sa. Iată mai multe modele de eșarfe ce se poartă în 2018:

Eșarfa casual în culori îndrăznețe

Dacă ești o persoană ce preferă stilul casual și îți place să ieși în evidență, alege o eșarfă în culori vii, țipătoare, din materiale ușoare. Aceasta îți va oferi un aspect complet și un look original. Poți achiziționa eșarfa simplă, dreptunghiulară, din fotografia de mai jos. Realizată în totalitate din mătase, eșarfa de un verde aprins te va ajuta să atragi toate privirile.

Eșarfa cu imprimeu

Eșarfele cu imprimeu sunt un pic mai greu de asortat, dar oferă un aspect deosebit ținutei tale. Fie că alegi un imprimeu floral, fie că preferi un print în dungi sau carouri, eșarfa va aduce un plus de originalitate outfitului tău. O astfel de eșarfă este și cea din imaginea de mai jos. Eșarfa lungă, sub formă de șal, are un imprimeu floral plăcut și este confecționată din material modal. Ce alte eșarfe se poartă în 2018?

Eșarfa elegantă, cu model

Preferi stilul mai elegant? Ei bine, există eșarfe care pot fi ușor combinate cu ținute office și se diferențiază de restul prin culorile calde și materialele fine. Noi vă recomandăm eșarfa de mătase în nuanțe portocalii. Materialul vaporos oferă un aspect aparte întregului outfit. O puteți asorta cu o ținută neagră, una bej sau chiar și una albastră.

Ce eșarfe se poartă în 2018, în funcție de lungime?

Eșarfa tip batic

Un alt model care se poartă în 2018 este eșarfa tip batic. Pentru persoanele mai nonconformiste, recomandăm alegerea unei eșarfe scurte, care se prinde în jurul gâtului. Cea din imaginea de mai jos este realizată din material subțire și este prevăzută cu uzări decorative.

Eșarfa simplă, elegantă

Tot la capitolul eleganță se încadrează și o eșarfă lungă, simplă, vaporoasă, în culori calde. Alege eșarfa din imaginea de mai jos și vei crea un efect vizual deosebit. Modelul lung din mătase sugerează stil, rafinament și feminitate.

Acum, după ce ai aflat ce eșarfe se poartă în 2018, trebuie să știi că acestea pot și aranjate în nenumărate moduri. În filmulețul de mai jos vei învăța cum să porți o eșarfă în 25 de modalități diferite.

Este rândul tău să îți alegi ce se potrivește mai bine cu ținutele tale. Nu uita să ții cont de cromatică și de materialul din care este realizată eșarfa. Evită să combini o eșarfă din material subțire, mătăsos, cu o ținută casual spre sport. Personalizează-ți stilul cu ajutorul acestor piese vestimentare.