Aurelian Temișan și Mihai Mărgineanu, reacții dure în urma unui moment controversat la Premiile Gopo

Mai mulți artiști din România s-au arătat indignați în momentul în care pe scenă a urcat o trupă de maneliști, susținând că alegerea organizatorilor a fost total neinspirată.

Printre celebritățile care și-au exprimat părerea public cu privire la acest moment al serii s-au aflat Aurelian Temișan și Mihai Mărgineanu.

Reacția lui Aurelian Temișan după Gala Premiilor Gopo 2019

Temișan a criticat aspru momentul artistic al cântărețului Alex Kojo, prin intermediul unei postări pe Facebook.

„În seara asta am trăit un moment rușinos. Eram în fața televizorului, dar tot rușine am simțit. Să ai pe scena Teatrului Național din București derularea premiilor GOPO, un festival de elită, în sală mari scenariști, regizori, producători, oameni de televiziune, mari actori ai țării și să asculți un burtos în maiou alb (căruia îi mai lipsea doar grătarul), cântând manele… e TOTAL RUȘINOS!!! Această asociere a primei scene a țării, TNB, cu Gala Premiilor prestigiosului Festival de renume internațional, GOPO, și actul de subcultură creat, îmi lasă un gust amar și mă oripilează. Atât am avut de spus”, este mesajul artistului postat pe rețeaua de socializare.

Mihai Mărgineanu: „România e în metastază stadiul final”

Nici Mihai Mărgineanu nu a rămas indiferent după ce s-au cântat manele la una dintre cele mai importante gale ale anului.

„Astă seară, în direct, la premiile Gopo au cântat niște maneliști. Nu ca o glumă, nu ca un contra exemplu, ci ca sponsorizare de la Dan Bursuc”, a reacționat artistul la scurt timp după încheierea recitalului.

Însă el nu s-a oprit aici și a revenit cu o completare la postarea inițială.

„Aseară la Premiile Gopo am văzut vârfuri ale culturii noastre aplaudând stingheri și din bun simț o trupă de maneliști. I-am simțit stingheri și speriați, ca pe timpul comunismului când trebuia să aplauzi ca să te vadă securistul cum că nu ești retrograd și destabilizator. Aseară, la Premiile Gopo, văzând atâta subcultură injectată în cultură m-am convins că România este în metastază stadiul final și că nu mai apucăm nici tratamentul paleativ. Eu măcar am unde să mă duc. Dar voi?”, a mai scris Mihai Mărgineanu pe Facebook.

