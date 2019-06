Venus a intrat în semnul Gemeni: aventură, flirt și superficialitate în iubire. Cum vor fi influențate zodiile

Venus este planeta iubirii, a armoniei și micilor beneficii materiale, iar atunci când traversează zodia Gemeni, o zodie responsabilă cu comunicarea, cu socializarea, cu prietenia, dar și cu gândirea rațională și cu versatilitatea și dualitatea, putem spune că se anunță o perioadă provocatoare din toate aceste puncte de vedere. În plus, planeta Venus se simte excepțional în acest tranzit prin zodia Gemeni, manifestându-și din plin calitățile. Pe de altă parte, având în vedere că guvernatorul zodiei Gemeni, planeta Mercur, a intrat în zodia Rac, prin urmare se află în semnul sensibilității și al romantismului, este lesne de înțeles că vom vorbi mai mult ca niciodată în an despre iubire, sentimente și emoții.

Venus în acest tranzit prin zodia Gemeni ne va face mai prietenoși în relațiile cu cei din jur, însă acest aspect va aduce și o mai mare poftă de flirt și de aventură. De aceea, vedem ca multe relații care se leagă acum să fie bazate pe spontaneitatea momentului și mai puțin pe profunzimea sentimentelor. De altfel, vom deveni superficiali în iubire, vom vibra foarte mult la vorbele pe care le auzim și prea puțin la fapte, vom face declarații de dragoste mărețe fără să rezonăm într-adevăr cu ceea ce spunem.

De asemenea, este o perioadă în care suntem sfătuiți să nu credem tot ceea ce auzim de la persoana iubită, dar mai ales de la potențialii parteneri de cuplu. Nu este exclus să fim mințiți și nu neapărat din răutate sau având la bază un gând negativ, ci pur și simplu pentru că asta credem că simțim în acel moment, așa cum punctam mai sus, spontaneitatea și entuziasmul primează.

În perioada în care planeta iubirii, Venus, traversează zodia Gemeni, vom fi atrași mai mult de partenerii cu care avem ce vorbi, cu care reușim să legăm un dialog ce ne va stimula latura intelectuală, cu alte cuvinte, vom fi atrași de inteligența celui din fața noastră și mai puțin de trăsăturile fizice, de exemplu. Iată cum va fi influențată fiecare zodie în parte de tranzitul planetei Venus prin zodia Gemeni. Cei care-și cunosc și ascendentul zodiacal sunt sfătuiți să și-l citească cu încredere!

Berbec

Cei născuți în zodia Berbec au parte de tranzitul lui Venus în sectorul comunicării, al deplasărilor pe distanțe scurte și al studiului, dar și al relației cu rudele. Astfel, nativii vor reuși să restabilească legăturile cu cei dragi, vor avea succes în susținerea examenelor, în procesul de învățare și nu este exclus să fie tentați să studieze domenii noi de interes. Din punct de vedere sentimental, se întrevăd călătorii în cadrul cărora să aibă parte de surprize plăcute, de evenimente ce le pot schimba percepția asupra iubirii și astfel să devină mai înțelepți. Nu este exclus ca cei singuri să-și întâlnească jumătatea într-o deplasare sau în cadrul unui curs, seminar pe care-l urmează.

Taur

Cei născuți în zodia Taur pot reuși în această perioadă să-și pună în ordine în sectorul financiar. Pe langa faptul că pot avea parte de ocazii nenumărate de a-și consolida veniturile, inclusiv de a-și schimba locul de muncă cu unul mai bine plătit, nativii pot reuși să lămurească un context financiar în care sunt implicați alături de persoana iubită. În plus, Venus este planeta lor guvernatoare și le poate aduce celor singuri un partener cu bani sau cunoscut într-un context ce are legătură cu zona financiară, iar celor aflați deja în relații le poate favoriza o afacere împreună. Pe de altă parte, este momentul să vadă ce are cu adevărat valoare în viața lor și acele atribute să le caute la un partener.

Gemeni

Cei născuți în zodia Gemeni au parte de o perioadă foarte importantă în sectorul sentimental, o perioadă decisivă și impactantă pe termen lung. Nativii se vor decide ce vor să facă cu viața lor sentimentală, se pot debarasa de scheme sentimentale vechi, cu care nu mai rezonează, iar cei care sunt în relații de lungă durată vor deveni mai stăpâni pe sentimentele lor, vor ști dacă este momentul să continue povestea de iubire sau să o încheie. Cei care sunt singuri vor deveni mai cuceritori ca niciodată, vor emana sex-appeal și-și vor pune în valoare farmecele irezistibile, mai ales că șansele de a întâlni o persoană care să le trezească pofta de a iubi sunt foarte mari. Riscul la care sunt expuși acești nativi în perioada imediat următoare este să fie mințiți de partener sau ei însuși să mintă și să se mintă.

Rac

Cei născuți în zodia Rac pot avea parte de o perioadă de vindecare, mai ales dacă au trecut recent peste o despărțire. Planeta iubirii le va aduce șansa să-și pună ordine în gânduri și în sentimente, fiind o ocazie remarcabilă pentru a-și clarifica dubii și nelămuriri legate de partener. Nu este exclus ca o persoană din trecutul lor să le reapară în viață, și aici ne referim inclusiv la trecutul karmic, la o persoană dintr-o viață anterioară. Că vor relua relația sau vor înlătura o confuzie sentimentală, va depinde doar de nativi.

Leu

Cei născuți în zodia Leu au șanse mari să se îndrăgostească în această perioadă de o persoană cunoscută prin intermediul anturajului, însă poate fi vorba și de o veche cunoștință pe care o regăsesc acum sau chiar de un prieten pe care încep să îl vadă cu alți ochi. Noi țeluri sentimentale se pot contura în această perioadă. Ceea ce este de punctat la acești nativi este conflictul care se întrevede în familie ca urmare a alegerii făcute. Este posibil ca părinții să nu fie de acord cu noua relație sau, dacă sunt deja într-o relație de lungă durată, acum să iasă la suprafață critici și acuze aduse partenerului de viață.

Fecioară

Cei născuți în zodia Fecioară vor avea ocazia de a se pune în valoare, de a-și îmbunătăți remarcabil imaginea, de a-și consolida statutul profesional prin dialog și comunicare. Nativii își vor redefini noi aspirații de viitor. În plan sentimental, nu este exclus să se îndrăgostească la prima vedere, poate în urma unei ședințe, în urma unui discurs, unui dialog incitant. Poate fi vorba de o persoană cunoscută într-un context profesional.

Balanță

Cei născuți în zodia Balanță se pot îndrăgosti în această perioadă de o persoană cunoscută în timpul unei călătorii, mai ales dacă este vorba de o călătorie în interes de studiu, de afaceri sau de serviciu. O serie de principii despre iubire se pot recontura acum și nu este exclus ca acestea să se petreacă în urma participării la un seminar, un curs de dezvoltare personală. Venus, întocmai guvernatoarea zodiei lor, le poate aduce acestor nativi înlăturarea unor mai vechi confuzii sentimentale.

Scorpion

Cei născuți în zodia Scorpion au parte de acest tranzit al lui Venus întocmai în sectorul sexualității și vedem ca în perioada următoare nativii să cucerească fără foarte mult efort, să dea dovadă de un sex-appeal extrem care să atragă, să magnetizeze. De aici și până la momente intime intense va fi doar un pas, însă (atenție!), ceea ce se leagă acum nu va fi de durată și va rămâne doar la stadiul de aventură, motiv pentru care nativii sunt sfătuiți să nu se entuziasmeze prea tare. Pe de altă parte, cei care sunt în relații de lungă durată pot alege să flirteze, să calce strâmb, dar recomandarea noastră este să se axeze pe zona financiară pentru că acum pot să demareze o afacere împreună cu persoana iubită, acest din urmă aspect fiind destul de bine conturat. Cei mai norocoși dintre Scorpioni pot primi o moștenire de familie și acum să o valorifice.

Săgetător

Cei născuți în zodia Săgetător au parte de o perioadă decisivă în plan partenerial, aspect care afectează atât partenerul de viață, cât și partenerii de afaceri. Nativii vor reuși să-și lămurească sentimentele, vor reuși să ia o decizie în cuplu, ceea ce poate însemna o despărțire, un divorț, – să nu uităm că Jupiter retrogradează în zodia Săgetător-, dar poate însemna și o cerere în căsătorie. Se cere prudență la dialog și comunicare în toată această perioadă, mai ales dacă vorbim de zona afacerilor.

Capricorn

Cei născuți în zodia Capricorn pot reuși în această perioadă să-și îmbunătățească dialogul cu persoana iubită, în sensul că nativii vor avea adevărate viziuni, revelații sentimentale pe care și le vor exprima cu încredere ceea ce va duce la o consolidare a relației. Își pot rescrie povestea de iubire. Capricornii care sunt singuri pot avea șansa de a întâlni un potențial viitor partener prin intermediul locului de muncă. Poate fi vorba de un coleg pe care acum îl văd cu alți ochi. Atenție! Tendința va fi de a se iluziona și a visa cu ochii deschiși!

Vărsător

Cei născuți în zodia Vărsător care sunt singuri au mari șanse să-și întâlnească sufletul pereche într-un context care să aibă legătură cu o activitate distractivă edsfășurată în comun, un hobby, o pasiune comună. Poate fi vorba de sala de antrenamente, de lecția de dans, de jogging, etc… Vărsătorii care sunt în relații de lungă durată vor deschide cu mult curaj și entuziasm dialoguri pe tema copiilor, fie legate mărirea familiei, fie legate de creșterea și educația acestora, dacă deja există.

Pești

Cei născuți în zodia Pești au ocazia să-și îmbunătățească remarcabil dialogul cu membrii familiei în această perioadă, să se împace cu părinții dacă au avut tensiuni până acum. În plan sentimental, sunt sfătuiți să fie prudenți deoarece se pot îndrăgosti brusc, însă nu neapărat sentimentele le vor fi împărtășite. Nativii vor tinde să se iluzioneze, să se entuziasmeze și să creadă în totalitate declarațiile de dragoste pe care le aud acum, și care, însă, pot fi doar pe jumătate adevărate.

Sursă foto: Shutterstock