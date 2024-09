Neti Sandu a făcut previziunile astrologice pentru următoarele săptămâni. Intrăm în zodia Balanței și se anunță schimbări importante pe planul comunicării, al sectorului financiar, dar și al sănătății.

„Intrăm în zodia Balanței. Pornim de la ideea asta, că Mercur a stat în domiciliu și rămâne câteva zile în Fecioară și Venus în Balanță. Pe 22 septembrie, până pe 22 octombrie Soarele intră în Balanță. Vor intra după aceea și Mercur și va fi și o Lună nouă, adică Soare și Lună în Balanță cu o eclipsă inelară în zodia Balanței și o să fie acolo un conglomerat, Mercur, Luna, Soarele, axa carmică, acel nod sud al axei și Luna Neagră, adică sunt foarte multe care intră sub această umbrelă.

Eu acum spun la ce ar trebui să fim atenți: la felul în care comunicăm niște lucruri și la felul în care vrem noi să ne respectăm pe noi atunci când avem de semnat un contract sau când ne gândim la o căsătorie. Adică e nevoie de multă sinceritate cu tine ca să știi dacă alegi cu inima pe cine trebuie sau dacă e și vreun interes pe acolo” – a spus Neti Sandu la Știrile Pro TV.

Haideți să aflăm ce le așteaptă pe zodii în următoarea lună.

Berbec

Pentru Berbec Balanța este casa partenerială, cu toată acea încărcătură.

Jupiter stă la un interval bun pentru el, dar Marte nu. Și atunci, Marte poate îi dă disconfort acasă, îl pune să cheltuiască niște lucruri pentru casă. Poate nu pentru că se strică, ci pentru că își propune el să mai facă niște reparații, sau poate vrea să își cumpere o mașină sau poate mașina chiar s-a defectat și e nevoie alta – poate să fie la mâna a doua sau poate una nouă. Oricum îi dă de lucru și o să fie bine, că descarcă niște tensiuni acolo.

Cel mai mult e de furcă cu sfera partenerială, mai ales dacă el s-a hotărât să se căsătorească . Atunci în ultima clipă apar tot felul de lucruri și va trebui să se descurce cu ele. Oată trecute aceste teste, el se poate realiza sufletește și poate bifa că gata.

Taur

Jupiter stă în casa banilor lui și acum suntem și cu planetele astea în casa serviciului, de unde îi pot veni niște ajutoare, niște suplimente, niște puneri în valoare. Dar pentru că lucrurile sunt încălcite puțin acolo, poate ceva o să-i dea de gândit că se poate rezolva altfel. Pentru că tocmai planetele au stat exact unde trebuia și Mercur, și Venus și lucrurile trebuiau să fie exact cum trebuie, dar acum ele nu sunt cum trebuie, dar ne pot ajuta pe fiecare dintre noi să rezolvăm acest puzzle.

Taurul poate câștiga mult în perioada asta și poate rezolva fix această problemă cu banii, pentru că planetele sunt în casa serviciului, a salariului – planetele astea Soare, Mercur, Eclipsa și axa carnică și Luna neagră.

Gemeni

Gemenii au acest as din mânecă, pe Jupiter, mare benefic, patronul, bancherul zodiacului în zodia lor. Planetele astea din zodia Balanței nimeresc în casa dragostei Gemenilor și el se poate căsători. Poate e la vârsta la care se căsătorește sau a 2-a oară sau a 3-a oară sau are doar o relație.

Pentru că avem segmentul de dragoste activat, el se poate îndrăgosti și Jupiter de acolo să-l ajute să se căsătorească. Dar sunt multe dedesubturi acolo, care îl pot devia, denatura, de la bunele intenții. Adică, să zicem că se îndrăgostește foarte tare și nu ține cont de niște lucruri.

Dar pe de altă parte, mai pot fi niște aspecte care țin de relația cu copiii care trebuie rezolvată și de hobby-uri. E o perioadă în care ei se pot reinventa din mai multe puncte de vedere. O să fie frumos, totul e să distingă ce trebuie.

Rac

Sunt niște aspecte care țin de sfera emoțională care îi încurcă, dar Marte acum e acolo ca să-i ajute, să le arate că pot să facă niște lucruri. Faptul că suntem în Balanță cu planetele astea, Soare și Mercur, poate însemna că vor face niște modificări, schimbări și decizii legate de casă, poate fi și o investiție legată de casă, poate să-i ajute pe copii să-și pună casa la punct și tot felul de lucruri care cer un efort, pentru că Marte se bate cap în cap cu Soarele și cu Mercur.

Între Rac și Balanță este o situație conflictuală, însă el o să aibă putere, pentru că Marte le de această energie pe care ei, de obicei, nu o au. Ei o au prin economisire, că ei știu să se gestioneze, să le ajungă energia ca să facă, știu eu cât mai multe lucruri și toată o investesc în casă, în familie, dar acum le dă curajul să facă, să viseze la mai mult.

Leu

Mercur în zodia Fecioarei trebuie să le aducă bani, contracte, să rezolve segmentul ăsta financiar, contractual. Și se putea să primească bani și prin intermediul partenerului de cuplu. Puteau să fie și bani din urmă, că de aia a retrogradat Mercur în zodia Leului. Deci ei trebuie să rezolve masiv problema banilor și după aceea relația cu anturajul.

Pentru că zodia asta a Balanței, activată, înseamnă casa grupului, casa colegilor de la serviciu, de la școală, casa relației cu rudele apropiate. Da, sunt multe, sunt multe de făcut și ei excelează la capitolul distracții, că e casa hobby-ului și a distracției și a sentimentelor.

Fecioară

Fecioară a adus-o cam greu, pentru că Saturn este în casa partenerială. Fecioară oricum e puțin mai rigidă și mai selectivă atunci când e vorba să facă niște lucruri și Saturn a făcut-o pe Fecioară să se gândească de 10 ori mai mult decât ar fi făcut-o înainte. Ea e răbdătoare, dar își pierde și răbdarea de multe ori. Așadar trebuie totuși să facă lucrurile cum trebuie, ăsta e crezul ei, așa că se va descurca din punctul ăsta de vedere, dar a trecut și Mercur retrograd pe acolo, deci a cam fost încercată.

Jupiter este în casa succesului acestui nativ și Fecioara poate să spere la o mutare. Dacă vrea să te mute fie la școală, fie la serviciu, fie știu eu ceva personal vrea să schimbe în viața ei și e momentul, dar vor fi și niște piedici, la un moment dat, niște amânări din cauza lui Saturn în casa partenerială.

Și să aibă grijă la sănătate, că acolo Mercur a deranjat niște lucruri la capitolul digestie și i-au creat o hipersensibilitate Fecioarei că a trecut și a trecut de trei ori Mercuri pe acolo și a cam posibil sa niște urme.

Balanță

Avem multe elemente aici, în zodia Balanței și ar trebui să reglăm niște lucruri care țin de semnarea unor contracte sau diverse acte care pot să țină și de școală, și de parteneriat, să zicem. Sunt colaborări sau sunt diverse acte pe care nu le-am semnat atunci când trebuia și acum Balanța este forțată să o facă.

După aceea mai sunt aspecte care țin de sănătate. Sunt multe planete aici în zodia Balanței și sensibilitatea Balanței este în zona rinichilor și trebuie să fim atenți.

Relația cu celălalt trebuie bine analizată și să se pună de acord în privința unor deplasări. Balanța ar putea călători fie în interes de serviciu, fie în interes de vacanță și trebuie să fie de acord și partenerul de cuplu și să ia niște decizii legate de soarta copiilor, că și acolo trebuie să se pună de acord.

Scorpion

Sunt noutăți pentru că Venus o să fie prima care o să intre acolo. Sunt aspecte care țin de sănătatea lui și a familiei, pentru că Venus e în partea opusă domiciliului, adică ea e patroana Taurului, acum este fix în partea opusă, deci trebuie să fie atent Scorpionul că sunt lucruri pe care nu le-a făcut cum trebuia sau nu s-a îngrijit de sănătate și acum ar fi bine să se mai ducă la doctor.

Saturn este într-o casă a dragostei, dar relația cu copiii trebuie ținută puțin la distanță. Tu, ca părinte, trebuie să ții puțină distanță ca să fii respectat.

Jupiter este într-o casă a investițiilor, adică el mai poate cere un ajutor financiar, după aceea poate pleca pe undeva cu treabă, experimentală. Marte este într-o casă a deplasărilor și ar trebui să fie o sursă de experiență pentru Scorpion.

Săgetător

Grupul de planete din Balanță arată că sunt aspecte care țin de relația cu prietenii și ies la iveală niște lucruri care au fost poate greșit înțelese sau deloc. Acum trebuie să se regleze toate aceste lucruri, că vezi, toate duc la comunicarea cu celălalt.

Venus o să se grăbească și ea spre sfârșitul intervalului să intre să intre în Săgetător și atunci el o să capete așa o înțelegere, o un drag de ei și o să-i mai ierte, să mai treacă cu vederea niște lucruri.

După aceea se face un echilibru între el și Gemeni, unde e Jupiter, patronul lui da, și planetele din Balanță. Acolo este un schimb emoțional, chiar și intelectual, pentru că toate fac în așa fel încât să rămână planul ăsta de intelect abstract al Săgetătorului, care primează și care acum e activat și pot fi niște revelații legate de prietenie, de relația cu grupul și cum ar putea contribui ca să facă bine.

Capricorn

Are o un oarecare disconfort, aș zice pentru că în sfera partenerială îl are pe acest Marte, care e foarte important și care va sta acolo până prin noiembrie. Asta înseamnă că el trebuie să regleze neapărat și forțat de împrejurări, niște lucruri. De obicei el e ocupat cu munca, el își vede atât de bine de munca lui că toate celelalte sunt treburile altora și nu ale lui. Și atunci Marte vine și apasă niște pedale și Capricornul nu va mai avea control și va trebui să răspundă la niște provocări, pentru că are legătură cu el și cu familia.

Jupiter îl pune să muncească, dar la un moment dat, și pentru el va fi prea multă muncă, pentru că Jupiter va retrograda.

Vor mai fi și niște aspecte legate de sănătate, cărora va trebui să le acorde atenție, pentru că Jupiter l-a lăsat pradă unor mici excese, iar acuma vine taxarea, factura.

Vărsător

Vărsătorul are niște probleme, să zicem, financiare, pentru că nu mai e ca înainte. Are o susținere din partea lui Jupiter, care e într-o casă armonioasă pentru el, în sfera relației cu partenerul de suflet, pe care el o poate cultiva frumos, așa cum are el nevoie.

Pentru el se face un trigon, un triunghi echilateral, între zodia Gemeni și zodia Balanței. Deci avem trei semne de aer care pe el îl validează din mai multe puncte de vedere.

Marte o să intre în casa partenerială a Vărsătorului și el trebuie să ia o decizie legată de relația care s-a tot construit cât timp Jupiter a stat în casa dragostei și putea să-i aducă pe cineva.

Pești

Pentru Pești e și bine, dar e și complicat. Saturn creează o aură de răceală în jurul lor și parcă nici ei nu se mai exprimă atât de bine, pentru că niște lucruri îi anesteziază. Începe să devină mai grea comunicarea pentru Gemeni

Va fi un test de maturitate pentru ei. Ies niște lucruri la iveală și el trebuie să știe dacă e de acord cu ele și dacă merge mai departe pe aceeași linie sau se va schimba ceva. Peștii sunt puși într-o altă lumină în perioada asta din cauza lui Saturn. Dar fiecare zodie trece prin examenul acesta numit Saturn, acum e rândul lor.

Foto – captură video

