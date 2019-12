Lună Plină în Gemeni: „Fă diferența între vis și viziune”. Cum va influența toate zodiile

Luna Plină este un moment de încheiere, un moment în care o situație de viață ajunge la apogeu, la maturitate și trece în următoarea etapă. De asemenea, atunci când se formează o Lună Plină ne așteptăm nu doar la un moment de încheiere, ci și la culegerea roadelor a ceea ce am semănat în aproximativ ultima jumătate de an. Luna Plină din Gemeni încheie, maturează, o etapă pe care am deschis-o la Luna Nouă din Gemeni care s-a format în primele zile ale lunii iunie 2019.

În perioada aceasta este important să nu luăm decizii radicale pentru că vom tinde să fim mai sensibili, mai vulnerabili și mai emotivi ca de obicei. De asemenea, va trebui să găsim echilibrul între rațiune și simțire, între mental și spiritual, între vocea minții și cea a intuiției, între superficialitate și profunzime. Luna Plină se formează în zodia Gemeni și vorbește despre încheierea unei etape legată de rațiune, de gândire, de mentalitate, de studii și învățătură, de călătorii pe distanțe scurte, dar mai ales legată de modul în care comunicăm și interacționăm cu cei din jur. Poate fi văzută ca un test al unei lecții de viață pe care se presupune că am învățat-o în ultima jumătate de an.

Lună Plină în zodia Gemeni. Context astrologic general

Luna Plină se formează prin opoziția Soarelui din Săgetător cu Luna din Gemeni, prin urmare va fi activată axa Gemeni-Săgetător, o axă a cunoașterii, în care rațiunea (Soarele) se luptă cu emoția (Luna), iar noi va trebui să găsim, mai mult ca niciodată, echilibrul între ceea ce gândim și ceea ce simțim.

Luna Plină din Gemeni va activa axa relațională (Luna se află pe casa parteneriatelor, fie că vorbim de parteneri de cuplu, fie că vorbim de parteneri de afaceri, colegi, asociați). Acest aspect ne cere să ne folosim de comunicare pentru a rezolva conflictele cu cei din jur, să găsim echilibrul între noi și ceilalți, între nevoile noastre și ale celorlalți, însă ne cere să fim corecți, atât cu noi înșine, cât și cu ceilalți. De asemenea, ne susțiune puternic să ne vindecăm relațiile prin iertare, dar și să ne rezolvăm problemele ce țin de acte, documente, procese, mai ales dacă au existat erori, greșeli, verdicte greșite.

Luna Plină din Gemeni se formează pe ascendentul Săgetător, aspect care vorbește despre latura spirituală a vieții și despre expansiune prin cunoaștere, prin integrarea voinței divine în viața noastră. Este momentul să culegem roadele muncii cu noi înșine, este momentul să ne redescoperim pe noi, să ne cunoaștem mai bine și să trecem într-o nouă etapă de evoluție personală, spirituală și relațională.

Luna Plină din Gemeni formează aspecte tensionate cu Neptun, planeta viselor, a iluziilor, a fanteziilor, care se află în Pești, zodia sa de domiciliu, acolo unde cea mai puternică. Ei bine, acesta este un aspect foarte important de punctat și de analizat. Tentația momentului va fi să ne iluzionăm, să ne facem vise mărețe, însă fără o bază reală. Este recomandat să visăm, dar să visăm… cu ochii deschiși și rațiunea alertă, să ne facem planuri de viitor, dar să le conturăm într-un mod realist. Cu alte cuvinte, să facem diferența între vis și viziune.

Acest aspect tensionat dintre Soare, Lună și Neptun ne cere să iertăm, să ne iertăm pe noi și pe ceilalți pentru alegerile făcute, pentru deciziile luate. Este cel mai bun moment să ne iertăm foștii parteneri, să evoluăm prin bunătate și prin iubirea față de semeni, dar și prin credință și ajutor necondiționat. Atenție! Pentru mulți nativi, acesta poate fi un moment al crizelor existențiale, al psihozelor și al accentuării unor vicii, de aceea rugăciunea (comunicarea cu Divinitatea) ne va ajuta să nu cădem pradă ispitelor.

Lună Plină în zodia Gemeni. Cum va influența fiecare zodie

Dacă vă cunoașteți ascendentul zodiacal, vă sfătuiesc să citiți atât previziunile pentru zodie, cât și previziunile pentru ascendent!

Iată care sunt domeniile în care fiecare zodie va avea parte de maturizare, de încheierea unei etape de viață și culegerea roadelor. Însă, totodată, în aceste domenii enumerate fiecare nativ va trebui să fie foarte atent și să facă diferența între vis și viziune, între iluzie și realitate și va trebui să învețe (chiar forțat) să ierte.

Berbec

familie/rude/frați/partener/locuință/cămin/acte, documente legate de casă/bunuri de patrimoniu/studii de scurtă durată/procese de învățare/ deplasări pe distanțe scurte

Taur

iubire/relația cu persoana iubită/copii/activități creative, artistice, distractive/bani/roade financiare/muncă/sănătate/stil de viață

Gemeni

personalitate/principii/convingeri de viață/mentalități/relații/ partener de viață/căsătorie/asociați/colaboratori/parteneri de afaceri

Rac

avantaje materiale/bani proveniți de la alții/partaje/moșteniri/procese/trecut/relații karmice/sexualitate/frici și obsesii vindecate

Leu

studii înalte/filozofii de viață/principii și mentalități/cunoaștere/călătorii/străinătate/prieteni/planuri și proiecte de grup/acțiuni umanitare

Fecioară

profesie/carieră/imagine profesională/funcție/studii înalte/principii și convingeri de viață/călătorii peste hotare

Balanță

carieră/recunoașterea meritelor/imagine profesională/țeluri și aspirații/visuri și obiective/examene/diplome/principii de viață/viziune

Scorpion

prieteni/planuri și proiecte îndrăznețe, de grup/acțiuni caritabile/bani/avantaje materiale/credite/moșteniri/împrumuturi/trecut/obsesii/frici/blocaje emoționale/sexualitate

Săgetător

parteneriate/relații/căsătorie/principii și mentalități de viață/asocieri/parteneriate/colaborări/afaceri personale/procese juridice

Capricorn

bani/câștiguri din muncă/salariu/prime/bonusuri/loc de muncă/proiecte/colegi de muncă/sănătate

Vărsător

comunicare/deplasări/cursuri/învățare/rude/iubire/relația cu persoana iubită/relația cu copiii/relații pe internet/distracție/aventură/creativitate și activități artistice

Pești

familie/locuință/casă/acte/bunuri de patrimoniu/excursii/călătorii/învățare/carieră

