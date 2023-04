Cum să sărbătorești Paștele în funcție de zodie. Berbecii ar trebui să înceapă un nou proiect

Paștele este considerat a fi și un eveniment astrologic, legat de echinocțiu și de întoarcerea Soarelui. Așadar, pentru a sărbători cum se cuvine Paștele, vă spunem ce ar trebui să facă fiecare zodie în parte în această zi.

Fiecare zodie are un drum predestinat. Și, atunci când vine vorba de sărbători importante, atunci trebuie să ținem cont de ceea ce ne spun astrele.

Cum să sărbătorești Paștele în funcție de zodie

Astrele au pregătit câteva surprize fiecărei zodii în parte de acest Paște. Iată ce trebuie să faceți dacă vreți să aveți parte de o zi liniștită și plină de speranță.

Berbec – Începe un nou proiect

Echinocțiul de primăvară și Paștele marchează o perioadă de noi începuturi și cum acesta este sezonul zilei de naștere, Berbec, ce modalitate mai bună de a sărbători decât să începi ceva nou?! Noile proiecte sau hobby-uri te pot face adesea să te simți nervos, dat toți puii și mieii nou-născuți îți pot oferi speranță și inspirație pentru o parte din acea pasiune faimoasă a Berbecului.

Taur – Înapoi în natură

În emisfera nordică, în această perioadă a anului înmuguresc copacii și florile înfloresc, după o iarnă lungă și rece. Deoarece Taurul este un semn de pământ, ești cel mai relaxat când te întâlnești cu Mama Natură, așa că asigur-te că găsești timp să te bucuri de cadourile ei și să sărbătorești noul anotimp al primăverii cu niște plimbări, picnicuri și poți chiar să îmbrățișezi și un copac.

Gemeni – Răspândește puțină veselie

Duminica Paștelui pică anul acesta pe 16 aprilie, la doar două săptămâni de Ziua Păcălelilor. Acest lucru se leagă direct de prima carte de arcane majore a Tarotului, Nebunul. Nebunul reprezintă începutul unei călătorii și inocența copilărească pe care Gemenii o au atunci când încep ceva. Întrucât Gemenii sunt stăpâniți de Mercur, șmecherul, este timpul să răspândiți puțină veselie de acest Paște!

Rac – Venerează luna

În timp ce Paștele are legătură cu întoarcerea Soarelui (a Fiului lui Dumnezeu), luna joacă, de asemenea, un rol important în tradiție. Duminica Paștelui are loc întotdeauna în duminica de după prima Lună Plină a Primăverii. Acesta este motivul pentru care data se poate schimba atât de mult de la an la an. Întrucât planeta voastră conducătoare este Luna, este mai bine să vă concentrați pe energiile lunii.

Leu – Venerați Soarele

Spre deosebire de Rac, semnul tău dominant este Soarele și cum Paștele este despre învierea stelei noastre mari de foc, Leii se vor simți cei mai fericiți sărbătorind Paștele îmbrățișând Soarele. Dansul, cântatul sau creația îți vor aduce sinele însorit într-o dispoziție de sărbătoare. Așa că, de ce să nu profiți de zilele tale libere pentru a fi ocupat?!

Fecioară – Celebrază feminitatea

Conform poveștilor, Iisus a fost conceput de Fecioara Maria chiar în această perioadă a anului. Întrucât Fecioara este semnul Fecioarei, pentru tine, Paștele ar trebui să fie un moment în care să îți amintești de latura feminină a vieții: temele nașterii și îngrijirii. Ai grijă de animale sau joacă-te cu copiii, înfrumusețează-ți casa sau pe tine însăți, spune-le femeilor importante din viața ta cât sunt de minunate.

Balanță – Fă o vrajă a lunii pline

Cum Paștele trebuie întotdeauna să urmeze prima lună plină a primăverii, iar primăvara este întotdeauna în sezonul Berbecului, prima lună plină va fi în semnul tău, Balanță. Așadar, pentru tradiția ta de Paște lasă Luna să îți arate ce trebuie lăsat în urmă în viața ta. Fă o listă cu lucrurile care nu îți sunt de folos, citește-o cu voce tare, apoi arde-o pentru a activa energiile de foc ale renașterii Soarelui.

Scorpion – Transformă vechiul în nou

La fel ca Iisus, un Scorpion este maestrul transformării și despre asta este vorba de Paște. Poate fi un fel de transformare spirituală sau poate fi vorba de o curățire de casei, redecorare sau reciclarea unor haine sau mobilier vachi. Poate că există o relație care are nevoie de puțină ondimentare? Folosește-ți abilitățile asemenătoare Phoenix-ului pentru a trasnforma ceva de acest Paște.

Săgetător – Pune mingea în mișcare

Încă din sezonul Capricornului plantele au crescut sub pământ și au prins rădăcini, la fel ca tine. Așa că acum că Soarele a revenit la gloria lui, este timpul să faceți la fel. Scoate-ți pixul și agenda și notează ceea ce vrei să obții în 2023 și aranjează totul în obiective mici, realizabile. Apoi alege unul și pune-te pe treabă. Anotimpurile sunt de partea ta!

Vărsător – Petrece alături de prieteni

Iisus i-a avut pe discipolii săi, Soarele are Luna, iar tu ai o mulțime de prieteni. Paștele este un timp al comunității și cum ești un profesionist în a aduce oamenii împreună, te vei simți cel mai bine înconjurat de oameni, indiferent că este vorba de o masă de prânz, un picnic sau chiar o vânătoare de ouă de Paște.

Pești – Cereți îndrumare îngerilor

Fie că ești creștin sau nu, Paștele este o perioadă spirituală a anului, una pe care multe culturi au sărbătorit-o de-a lungul timpului. Deoarece intuiția ta este puternică, de ce să nu împrumuți conceptul creștin de îngeri pentru o sesiune de meditație și să le ceri îndrumări pentrru a merge mai departe cu anotimpurile. Nu trebuie să fii religios pentru a primi sfaturi de Sus!

