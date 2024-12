Culorile norocoase în 2025, în funcție de zodie

2025 aduce o mulțime de oportunități de progres și dezvoltare pentru toți nativii din zodiac. Astrologii spun că urmează un an grozav pe toate planurile, dar mai este un aspect de care putem ține cont pentru atrage prosperitatea și norocul în viețile noastre și acesta este legat de culori și de modul în care ele ne pot influența. Alegerea corectă a culorilor norocoase, în funcție de semnul zodiacal, poate contribui la îndeplinirea rezoluțiilor de Anul Nou.

Iată care sunt nuanțele norocoase ale anului 2025, pentru fiecare zodie în parte.

Berbec

Roșu, alb și portocaliu

Berbecul, semn cardinal de foc, este condus de planeta Marte. Pentru 2025, culorile norocoase pentru această zodie sunt alb și portocaliu, roșu simbolizând puterea și efervescența Berbecului. Portocaliul reprezintă prosperitatea, iar albul vestește puritatea vieții.

Taur

Verde, roz și alb

Una dintre cele mai norocoase zodii din acest an, Taurul este dominat în principal de nuanțe variate de verde. Anul acesta, nativii din zodia Taur ar trebui să folosească și mult roz și alb în garderoba lor pentru a atrage dragostea și pacea. Aceste nuanțe reflectă bucuria și energia din viața lor.

Gemeni

Galben, albastru deschis și verde

Semnul Gemenilor este adesea asociat cu dualitatea în horoscop. Anul 2025 va fi plin de pozitivitate și vitalitate pentru aceste semne mutabile. Pentru a spori vibrațiile bune, nativii ar trebui să aleagă culori precum galben, albastru deschis și verde.

Rac

Argintiu, alb și albastru

Intuitiv și sensibil emoțional, Racul debordează de energie, deși, în general, este foarte calm din fire. Pentru a profita la maximum de acest an, Racului li se recomandă să folosească nuanțe de alb, argintiu și albastru. În timp ce argintiul și albul sunt culorile lor norocoase, albastrul este menit să aducă pozitivitate în viața lor.

Leu

Auriu, portocaliu și alb

Leul este un semn de foc încrezător în propria persoană. Guvernat de Soare, acest semn emană vibrații pozitive și extravaganță, iar cele mai norocoase culori pentru acești nativi sunt auriul și portocaliul.

Fecioară

Verde crud, alb și bej

Semnul de pământ al Fecioarei este cunoscut ca fiind sociabil cu ceilalți, muncitor și sincer în abordare. O nuanță hrănitoare de verde crud se asortează de minune cu temperamentul lui. Culorile bej și alb aduc îi aduce echilibrul care îi este atât de necesar.

Balanță

Roz deschis, albastru deschis și alb

Semnul de aer al Balanței este dominat de planeta iubirii și a banilor, Venus. Acest nativ adoră să găsească echilibrul în viață și este extrem de calm. Rozul și albul sunt culorile norocoase ale Balanțelor. Iar nuanțele de albastru îi va ajuta la menținerea echilibrului mental și le va accentua pofta de viață.

Scorpion

Roșu intens, negru și albastru închis

Scorpionul este intuitiv din fire și este adesea greșit înțeles ca fiind întunecat și răzbunător. Dar acest semn este și pasional și loial. Guvernat de Marte și Pluto, care semnifică ambiția și, respectiv, renașterea. Așadar, nuanțele închise se potrivesc de minune personalității lor. În special pentru acest an, ei trebuie să aleagă culorile roșu intens, negru și albastru închis pentru a accesa puterile lui Jupiter.

Săgetător

Violet, turcoaz și alb

Săgetătorul este un semn de foc mutabil și este unul dintre cei mai norocoși nativi din 2025. Săgetătorul este guvernat de Jupiter, care se află în poziția cheie în acest an. Motivat de emoții, acest nativ are o natură îndrăzneață și aventuroasă. Nuanțele mov, turcoaz și alb sunt culorile care se vor dovedi norocoase pentru nativii Săgetător în acest an.

Capricorn

Verde închis, bleumarin și alb

Acest semn de pământ este condus de Saturn și este un semn legat de datorie și responsabilitate. Culorile norocoase ale Capricornului sunt bleumarin, verdele închis și negru, dar și albul se află pe această listă.

Vărsător

Albastru marin, argintiu și alb

Acest semn de aer este guvernat de revoluționarul Uranus și este caracterizat prin istețime și dorința de a schimba ceva în lume. Argintiul, albastrul acvatic și albul sunt culorile care le vor aduce noroc nativilor Vărsător.

Pești

Verde, mov și alb

Meditativi și calmi, Peștii sunt, la fel ca Gemenii, un semn dual. Verdele și albul sunt culori liniștitoare pentru acești nativi. Iar movul reprezintă culoare norocoasă a anului 2025 pentru ei.

