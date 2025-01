Anca Dimancea, zodiacul chinezesc pentru 2025. Ce se întâmplă cu zodiile în Anul Șarpelui

Anul Nou chinezesc 2025 este anul Șarpelui, cel mai înțeleaptă și imprevizibilă zodie. În acest an, care începe pe 29 ianuarie, elementul primordial este Lemnul, simbol al dezvoltării și creativității. Anca Dimancea a dezvăluit ce le așteaptă pe zodii în acest nou an.

Anca Dimancea, totul despre Anul Șarpelui

Anca Dimancea a explicat ce se întâmplă cu fiecare nativ în parte în 2025, care este Anul Șarpelui. Potrivit acesteia, vor avea loc schimbări importante, Anul Șarpelui venind la pachet cu multe probleme precum cutremure, secetă, dar și o serie de revolte sociale.

Invitată în emisiunea WowZodiac, realizată de astrologul Ana Maria Ticea, Anca Dimacea a dezvăluit cum va fi afectată fiecare zodie după Anul Nou Chinezesc.

Șobolan

Șobolanii vor fi mai defavorizați pe latura profesională. Șobolanii pot să fie trădați, dezamăgiți și chiar atacați verbal sau fizic în diferite moduri de-a lungul întregului an în plan profesional și chiar și financiar.

Nativii acestei zodii trebuie să aibă grijă la bani tot anul și la bunurile personale. Vor fi unii nativi Șobolani care pot să treacă printr-o operație, printr-o mică accidentare. Ele se rezolvă, dar totul este să tratați întreaga situație fără panică și să vă gândiți ce este de învățat din acest an.

Bivol

Potrivit Ancăi Dimancea, pentru Bivol acesta este un an foarte bun față de cel care a trecut. Zodia le dă tenacitate și putere nativilor. Din păcate, Bivolii au numai energii negative și atunci trebuie să aibă grijă la câteva aspecte: în primul rând la călătorii, deci le trebuie clar amuleta călătoriilor dacă vor să plece într-o aventură, într-o călătorie mai periculoasă de descoperire sau merg pentru prima dată în anumite zone.

De asemenea, ei trebuie să aibă grijă la relații în general pentru că devin un pic mai agresivi și mai nerăbdători.

Tigru

Tigrul ale mai puțin de pătimit în Anul de Șarpe, dar vine și cu mai multe energii negative spre deosebire de Bivol. Deci beneficiază și de lucruri bune.

Nativii acestei zodii trebuie să fie atenți la sănătate, la coloana vertebrală, articulații și musculatură, la temperament, să se poată stăpâni pentru că furia și mânia vor pune stăpânire pe ei în anumite luni.

Citește și: Zodii care vor trece prin schimbări majore în prima parte a anului. Surprize de proporții pentru patru nativi

Citește și: Minerva dezvăluie ce zodii vor da lovitura în 2025. Se anunță vremuri grele pentru nativii a trei semne zodiacale

Iepure

Pentru Iepuri este un an formidabil de bun, cu un mic amendament. Dacă vor călători trebuie să evite anumite zone predispuse, spre exemplu dacă află că au fost incendii, inundații cu puțin timp înainte de plecare, ar trebui să evite. Sunt predispuși să aleagă un loc mai puțin favorabil de călătorie, care poate să îi țină stresați în acea zonă.

Dragon

La Dragoni este un an de forță, un an cu magie și spiritualitate. Asta înseamnă că veți evolua în plan spiritual, chiar dacă unii dintre voi sunteți mai încăpățânați. Practic o să vă forțeze destinul să lăsați de la voi, să evoluați.

În plan profesional se întâmplă ceva, ori primesc o promovare, ori sunt mult mai apreciați.

Șarpe

Pentru Șarpe este un an mai bun ca cel care a trecut. Este anul lui, este fericit. Este un an cu succes profesional, poate aduce succes financiar. Puteți să beneficiați de lucruri bune, inclusiv o influență benefică dinspre Cal. Cu excepția lunilor noiembrie și august, este un an bun.

Cal

Nativii Cal întâlnesc dragostea, este un an extrem de bun pentru cuplu. Este o zodie beneficiată. Calul este o zodie extrem de fericită anul acesta. Îi vine și dragostea pe stradă, iar dacă a întâlnit-o deja pot face copii. Este un an extrem de favorabil logodnelor și căsătoriilor și nu numai, cu și schimbărilor pe plan profesional.

Citește și: Cu cine vei fi compatibil în 2025, potrivit cifrei destinului. Mihai Voropchievici a analizat compatibilitatea cifrelor pentru noul an

Citește și: 5 zodii care se bucură de succes în dragoste și carieră în prima jumătate a anului

Oaie

Nativii Oaie trebuie să aibă grijă multă la sănătate. Este un an bun, foarte bun, cu prosperitate şi relaţii bune, dar atenție la sănătate. Nu uitați că focul este elementul de prosperitate al anului, deci folosiți-vă dacă simțiți că prosperitatea nu este, atunci aveți nevoie de remedii, să vă îmbrăcați în roșu, în roz sau în vișiniu.

Maimuță

Este un an minunat, singura problemă este că trebuie să aveți foarte mare grijă în luna februarie şi noiembrie pentru să se creează penalizări accentuate. De asemenea, în zilele de Mistreț și în zilele de Tigru mai multă grijă.

Nu uitați că există o tendință ușoară spe certuri și răutăți, fie din partea celorlalți, fie a dumneavoastră spre ceilalți când simțiți că vi se face o nedreptate.

Cocoș

Este prima zodie afectată de casa cimitirelor. Avem o stea a dragostei și a învăţăturii, o stea pe care trebuie să o folosească la maxim anul acesta. Aveți această casă lin, casa cimitirelor care vă afectează în anumite proiecte sau pe partea de sănătate.

Câine

Nativii Câine stârnesc gelozii asupra lor. Suntem destul de șuntați aici, cu câteva aspecte. Şarpele nu reprezintă un mare ajutor pentru nativii Câine. Trebuie să ne uităm la ce stele şi energii vin pe nativul Câine. El stârneşte invidie și gelozii. Cei care au procese de rol, nu este un an favorabil pentru nativii Câine.

Mistreț

Nativul Mistreț este în an de dușman. Este ușor mai bine aspectat față de Câine pentru că lasă în spate această casă a cimitirelor. Trebuie să aibă multă grijă la sănătate, să nu fie pripit, să nu fie răzbunător. Ori sunt înțeleși greșit, ori îi înțeleg pe alții greși și demarează sau fac niște acțiuni care de fapt nu le sunt favorabile și trebuie să fie foarte atenți la ce fac și cum se exprimă.

Sursă foto: Captură video, Shutterstock

Urmărește-ne pe Google News