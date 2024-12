Supereroii Itsy Bitsy și Moș Crăciun îi așteaptă pe copii cu sacul plin de surprize

La final de an, Moș Crăciun are emisiune în direct la Itsy Bitsy FM și vorbește seară de seară cu ascultătorii copii, aflați în România sau oriunde în lume. Mai mult, în acest an Moș Crăciun le cântă copiilor despre superputerea lui de a oferi din suflet și îi îndeamnă să facă și ei la fel, zi de zi, nu doar de sărbători. Îi puteți urmări videoclipul realizat împreună cu supereroii Itsy Bitsy aici.

Pentru că vrea să vorbească cu și mai mulți copii anul acesta, Moș Crăciun a început deja emisiunea în direct la Itsy Bitsy FM și este live, seară de seară, de la 20:00 la 21:00, până pe 20 decembrie, când va pleaca să ducă daruri copiilor din toată lumea. În acest interval, Moșul poate fi sunat la numărul de telefon cu tarif normal 0725 300 700. Moșul vorbește cu fiecare copil, primește și mesaje pe WhatsApp, iar apoi oferă cadouri care activează creativitatea copiilor.

Și, pentru că în fiecare an copiii și-au dorit să îl îmbrățișeze pe Moș Crăciun, în această iarnă el le dă întâlnire celor mici în Centrul Comercial Sun Plaza, unde va fi prezent alături de SuperEroi Itsy Bitsy, opt zile la rând! Supereroii Itsy Bitsy vin cu Ha, Ha, Ha-ul stării de bine și cu ateliere de creație gratuite, iar Moș Crăciun vine cu magia Ho, ho, ho – ului și cu sacul plin de surprize.

Spiridușii Moșului au aranjat ca zile de sărbătoare și întâlnire cu Supereroii Itsy Bitsy și Moș Crăciun în perioada 14-21 decembrie 2024, în intervalul 17:00 – 20:00, în Centrul Comercial Sun Plaza. Atmosfera de sărbătoare și distracție este asigurată de supereroii Itsy Bitsy alături de corurile de copii invitate, care vor cânta pe scenă colinde și cântece de iarnă: Școala de Arte Mosaic Arts, Grupul Vocal Miniton, Corul de copii Sunetul Muzicii, Clubul Crescendo, Andra Gogan’s Dance Academy, BimBam, Clubul Sportiv DaviDans, Music All, Elite Dance Studio, Gogan Kids, Victoria Dance Academy, Surorile Dinu – Sofia și Anne Marie, Academia Campionilor, Academia de Talente Contrapunct, soliștii AI Mike Pepiniera.

În aceste evenimente, spiridușii lui Moș Crăciun invită copiii la multă joacă, la ateliere de creație art & craft, la concursuri cu premii și la dans. Evenimentele sunt gratuite, iar copiii participanți la ateliere vor putea pleca acasă cu obiectele realizate chiar de ei.

Și, pentru că luna decembrie înseamnă mai mult timp în familie, pentru pregătirea sărbătorilor de iarnă, Itsy Bitsy și Moș Crăciun au pregătit multe concursuri și provocări, unde cei mici pot să își arate creativitatea alături de întreaga familie.

Pregătind casa pentru sărbători, mulți copii își activează creativitate alături de părinți, începând cu decorarea camerelor și ferestrelor. Pentru cele mai creative ferestre, spiridușii Moșului au creat concursul „Ferestre de Poveste”. Distracția și timpul petrecut în familie pot fi lângă o fereastră creată împreună cu cei dragi și lângă un brad decorat cu ornamente din materiale reciclate, create în familie. Cele mai creative ornamente de brad sunt foarte apreciate de Mos Craciun și de supereroii Itsy Bitsy, dar și premiate la concursurile lunii decembrie.

Copiii și părinții care vor să fie spiridușii lui Moș Crăciun sunt invitați în concursul „Magia ofertelor din sacul lui Moș Crăciun”, pentru ca Moșul să termine mai repede de pregătit sacul cu daruri și să aibă timp să stea la povești cu cei mici. Și multe altele sunt surprizele și darurile pregătite de Moș Crăciun și SuperEroii Itsy Bitsy pentru o lună decembrie de sărbătoare, cu multă bucurie!

Detalii pe itsybitsy.ro și în aplicația gratuită Itsy Bitsy FM.

