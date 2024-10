SmartDrinks of Bucharest 2024 – o experiență senzorială unică pentru pasionații de băuturi fine

În perioada 16-17 octombrie 2024, Bucureștiul va deveni din nou gazda unui eveniment mult-așteptat de către cei cu gusturi fine – SmartDrinks of Bucharest. Aflată la a noua ediție, această întâlnire anuală a devenit un punct de referință pentru persoanele care doresc să exploreze universul sofisticat al vinurilor, cocktailurilor și băuturilor în general. Evenimentul se va desfășura în elegantul spațiu de la Linea/Closer to the Moon (Calea Victoriei nr. 17, cu acces din strada Lipscani), în intervalul orar 14:00-21:00.

Ce te așteaptă la SmartDrinks of Bucharest 2024?

Și anul acesta, vei avea ocazia să participi la o serie de prezentări și degustări de băuturi, să descoperi tendințe interesante în materie de cocktailuri și să interacționezi cu producători internaționali. Este un eveniment destinat nu doar cunoscătorilor, ci și celor care doresc să exploreze noi orizonturi în lumea băuturilor fine.

Această ediție promite o experiență senzorială memorabilă: vei putea degusta vinuri și șampanii, sub îndrumarea unor experți internaționali și producători renumiți. Dintre producătorii care vor fi prezenți la eveniment, îi amintim pe: Fanny Fougerat – owner Fanny Fougerat Cognac, Rachel Mignot – export area manager Champagne Ayala, Carlos Moreno Lopez – export area manager Bodegas Portia, Julien Martin – export area manager Champagne Besserat de Bellefon, Maxence Moutet – export manager Maison Brotte și Guy Michel – export manager Gil Estate Family.

Fie că ești un cunoscător al universului vinurilor sau al băuturilor spirtoase ori un pasionat al cocktailurilor exotice, te vei bucura cu siguranță de tot ce îți va oferi acest eveniment. Vei face o „călătorie” în jurul lumii prin intermediul brandurilor pe care le vei regăsi la SmartDrinks of Bucharest: Botran Rum (Guatemala), Silab Liagh Distillers (Irlanda), Champagne Ayala (Franța), Roger Goulart (Spania) sau Masso Antico (Italia).

O călătorie prin universul băuturilor rafinate

Ediția din acest an include degustări de vinuri și șampanii rafinate și prezentări ale celor mai interesante tendințe din domeniu. Fiecare băutură spune o poveste, iar cu ajutorul producătorilor, vei putea înțelege mai bine procesele de producție și subtilitățile fiecărei băuturi în parte. Totuși, SmartDrinks of Bucharest este mai mult decât o simplă oportunitate de a degusta băuturi – este și un foarte bun prilej de conectare cu producători din industria băuturilor, care îți vor oferi insight-uri valoroase despre tendințele actuale și recomandări ce te vor ajuta să apreciezi și să selectezi băuturile de calitate. Totul, într-un mediu exclusivist și relaxat!

Evenimentul este organizat de SmartDrinks.ro, unul dintre cei mai cunoscuți comercianți de băuturi din România, prin intermediul Alma Tim Distribution și George Chendi.

„SmartDrinks of Bucharest a crescut de la un an la altul și nu putem decât să ne bucurăm că a ajuns deja la cea de-a noua ediție. Pentru noi, acest eveniment este ca o sărbătoare, una în care ne reunim cu oamenii dragi nouă: pe de o parte, parteneri din toate colțurile lumii, care pentru două zile vin la București pentru a interacționa cu publicul interesat, iar de cealaltă parte, clienți și pasionați de băuturi și gusturi fine, care sunt dornici să revadă sau să descopere noutăți în materie de vinuri și șampanii, whisky, rom, gin, cognac și lista continuă”, a declarat George Chendi.

Cum se face accesul la eveniment?

Accesul la eveniment se face pe bază de bilet pentru o zi sau pentru ambele zile. Biletele pot fi achiziționate atât online, cât și de la locația evenimentului. Pentru mai multe detalii, te invităm să accesezi pagina oficială a evenimentului: SmartDrinks of Bucharest.

Reduceri la toată gama de băuturi, pe SmartDrinks.ro

Pentru a completa această experiență, SmartDrinks oferă și o promoție specială, valabilă în săptămâna evenimentului. Astfel, vei putea beneficia de o reducere de 20% la toate produsele de pe site-ul SmartDrinks.ro, pentru a-ți completa colecția personală de băuturi de calitate.

Nu rata SmartDrinks of Bucharest 2024! 16-17 octombrie, Linea/Closer to the Moon: ocazia ideală de a descoperi tot ce este nou în lumea fascinantă a băuturilor fine.

Foto: Shutterstock

