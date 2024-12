Renata Bota și Christian Balázs îți arată cum să transformi sărbătorile în momente magice cu tableta HUAWEI MatePad Pro 12.2

În spiritul sărbătorilor de iarnă, Renata Bota și Christian Balázs, doi creatori de conținut îndrăgiți din România aduc o notă personală magiei festive. Cunoscuți pentru fotografiile unice surprinse în vacanțele lor, cei doi îndrăgostiți transmit prin imagini bucuria de a trăi din plin fiecare moment alături de persoana iubită. În cadrul campaniei Giving Forward, Renata și Christian ne arată cum tableta HUAWEI MatePad Pro 12.2 devine partenerul ideal pentru a transforma orice activitate cotidiană într-o experiență de neuitat, dar și pentru a menține echilibrul între creativitate, productivitate și relaxare în perioada festivă.

Mai mult, până pe data de 26 decembrie HUAWEI Store vine în ajutorul persoanelor care sunt în căutarea cadoului perfect cu reduceri de 15%, atât la tableta MatePad Pro 12.2, cât și la o gamă extinsă de dispozitive tehnologice, ce au puterea de a conecta și a aduce mai aproape pe cei dragi.

Un cadou inspirat pentru un Crăciun memorabil

Crăciunul înseamnă bucuria de a dărui și de a fi aproape de cei dragi, iar HUAWEI MatePad Pro 12.2 este alegerea ideală pentru cei care vor să facă un cadou practic și stilat. Cu un design subțire și elegant, această tabletă este ușor de transportat, devenind astfel instrumentul ideal pentru persoanele dinamice, care jonglează cu succes între carieră, hobby-uri și familie. „MatePad Pro 12.2 este cu adevărat un gadget cuceritor. Tableta este intuitivă și puternică, iar cel mai important lucru este că arată incredibil de bine. Este exact ceea ce îți trebuie ca să rămâi organizată și să te bucuri de momentele speciale alături de cei dragi,” spune Renata Bota, subliniind cât de bine se integrează tableta în ritmul ei de viață activ.

Un alt aspect practic al tabletei este faptul că poate fi transportată cu ușurință, inclusiv într-o geantă, fără a simți extra greutate și fără a ocupa prea mult spațiu, fiind mereu la îndemână atunci când apare o urgență ce necesită atenție imediată.

Perfecțiunea detaliilor tehnice

Echipată cu un ecran PaperMatte generos ce are o diagonală de 12.2 inchi, MatePad Pro 12.2 oferă o calitate vizuală impecabilă, ideală pentru a schița un proiect, a viziona filme alături de cei dragi sau chiar pentru a participa la apeluri video de sărbători cu prietenii sau membrii familiei care sunt departe. Christian Balázs a testat tableta și a descoperit cât de versatilă este: „Am testat MatePad Pro și m-am convins că este perfectă pentru a edita fotografiile și videoclipurile de vacanță. Totodată, mi-a fost utilă pentru a lua notițe sau pentru a planifica cu succes activitățile următorului an.”

Cu o autonomie impresionantă și componente performante ce facilitează multitasking-ul, tableta îți permite să comuți cu ușurință între apeluri video, redactarea documentelor sau shopping online pentru cadouri și rețete festive, fără a-ți pierde fluxul de lucru. „Este gadgetul pe care îl poți pune sub brad și să fii sigur că orice persoană va fi încântată,” adaugă Renata.

De asemenea, MatePad Pro 12.2 se integrează perfect cu AppGallery, magazinul digital al HUAWEI, care îți oferă o gamă variată de aplicații utile pentru sezonul festiv. Poți descărca aplicații populare precum WhatsApp pentru apeluri video, astfel încât să fii aproape de cei dragi, chiar și atunci când sunt la kilometri distanță. Dacă vrei să găsești rapid cea mai bună rută pentru a le livra cadourile, aplicația Waze este perfectă pentru asta. De asemenea, pentru inspirație în alegerea celor mai frumoase decorațiuni de Crăciun, Pinterest este la îndemână, iar Spotify îți oferă o selecție de colinde pentru a crea atmosfera perfectă de sărbătoare.

Sărbători cu sens prin tehnologie

Campania HUAWEI, Giving Forward, redefinește conceptul de cadouri de sărbători. Nu este vorba doar despre oferirea unui produs, ci despre gestul de a crea o conexiune autentică prin tehnologie, oferind celor dragi experiențele care contează cu adevărat.

„Pentru noi, Crăciunul înseamnă să petrecem timp de calitate cu cei dragi și să creăm amintiri de neuitat. Cu HUAWEI MatePad Pro 12.2, ne-am simțit mai aproape de familie, chiar și în momentele în care distanțele ne-au separat,” spune Christian, subliniind modul în care tehnologia poate apropia suflete și genera bucurie. Tableta a devenit puntea dintre cei care, deși aflați în locuri diferite, au reușit să împartă râsete, povești și momente speciale prin intermediul apelurilor video.

Cu design-ul său elegant, funcționalitățile avansate și simplitatea în utilizare, HUAWEI MatePad Pro 12.2 reprezintă mai mult decât un simplu cadou, fiind o invitație la a te conecta și a crea câteva clipe memorabile care vor rămâne în inimă pentru totdeauna. „Credem cu tărie că tehnologia are puterea de a ne transforma viețile în bine. Tocmai de aceea, de Crăciun, iubim să oferim cadouri inspirate, care pot aduce un plus în viețile oamenilor pe care îi iubim,” adaugă cei doi creatori de conținut.

Vacanța de iarnă – un moment de introspecție

Făcând parte în mod activ dintr-o societate dinamică, în continuă schimbare, trebuie să ținem pasul cu rutina zilnică pentru a face față eficient provocărilor, fie ele personale sau profesionale. De multe ori, facem acest efort pentru a fi alături de cei dragi și pentru a le oferi confortul de a se simți în siguranță. Sărbătorile de iarnă reprezintă momentul perfect al anului, unde ritmul colindelor și atmosfera festivă aduce căldură și ne reamintește cât de important este să fim împreună, să ne bucurăm de fiecare clipă petrecută alături de familie și prieteni. Este perioada în care gesturile mici capătă semnificații mari, iar darurile oferite din inimă devin mesageri ai iubirii și ai grijii pe care le purtăm celor din jur. „Cele mai frumoase amintiri pe care le am sunt de fapt amintirile din serile de Crăciun. Mă întorc la ele in fiecare an, cu multă bucurie și recunoștință că am trait momente atât de frumoase. Dacă e să aleg cea mai dragă amintire de Crăciun, o să revin la Ajunul de anul trecut, când a nins atât de frumos, iar eu, uitându-mă la părinții mei cum se bucură de zăpadă, am avut pur și simplu ocazia să îi văd pentru prima oară ca pe doi copii. A fost un sentiment unic, pe care o să-l prețuiesc toată viața,” completează Renata.

Surprizele festive din HUAWEI Store

Până pe 26 decembrie, HUAWEI Store te așteaptă cu oferte speciale care transformă cumpărăturile de sărbători într-o experiență de bucurie. Profită de o reducere de 15% pentru toate produsele din magazin folosind codul A15CRACIUN la finalizarea comenzii. Atenție, această reducere nu se aplică pentru modelele WATCH GT 5, WATCH GT 5 Pro, WATCH D2, WATCH GT 3 și routere. În plus, vei găsi pachete cadou speciale la produse bestseller precum căștile FreeBuds Pro 3, tabletele MatePad 12 X și MatePad 11.5” S, dar și telefoanele din seriile Pura 70, nova 12 SE și nova 12i, cadourile perfecte pentru a surprinde cele mai frumoase momente cu cei dragi.

Pentru un plus de grijă față de cei apropiați, HUAWEI Store oferă o reducere automată de 15% atunci când achiziționezi două ceasuri WATCH D2, direct în coș. De asemenea, studenții beneficiază de un discount de 20% la o gamă largă de tablete, laptopuri, smartwatch-uri, căști și smartphone-uri, dacă se abonează la newsletter cu adresa de email a instituției de învățământ.

Mai mult, participă la sondajul despre produsele audio și primești un cupon de 150 lei pentru comenzi de peste 500 lei sau unul de 50 lei pentru produsele din categoria audio. A venit momentul de a fi mai apropiați unii de ceilalți și de a arăta persoanelor iubite semnificația lor în viețile noastre. Oferă-le un cadou memorabil, care le va aminti cu siguranță grija purtată pe parcursul întregului an.

