Primul loc de muncă își pune deseori amprenta asupra viitorului. Poate să îți placă sau nu, poate să te facă să te duci cu drag la job sau să urăști alarma în fiecare dimineață. Pentru tânăra Anastasia Stajila primul loc de muncă a fost… dragoste la prima vedere! A crescut într-o familie care i-a povestit despre vin. În Republica Moldova există un adevărat cult pentru această licoare bahică, iar Anastasia s-a visat de mic copil lucrând în acest domeniu. Așa că a terminat facultatea și…și-a depus CV-ul. La Purcari.

Pasiune pentru meserie și dragoste pentru vin

A știut mereu ce vrea să facă atunci când va fi mare. “La noi, în Moldova, se produce mult vin și dintotdeauna m-am gândit că e o meserie pe care îmi doresc să o fac. O meserie frumoasă și sigură. Când eram copil eram fascinantă de întreg procesul de vinificație, stăteam pe lângă butoaiele bunicului și încercam să îmi explic întregul proces. Ai mei chiar glumeau și spuneau că o să ajung cândva expert într-un laborator. Ei bine, acum sunt inginer chimist”, își începe povestea Anastasia. Drumul ei în lumea vinificației a început la Purcari, locul în care râvnea să ajungă încă din adolescență. “Am trimis CV-ul imediat ce am terminat facultatea și mi-am dorit tare mult să ajung aici. Când a sunat telefonul și m-au anuntat că am fost angajată, am plâns de emoție. Era un vis care devenea realitate. Primul meu job era la cel mai renumit producător de vinuri din țară”, spune Anastasia, azi inginer chimist in laboratorul de la Purcari.

Și așa a început povestea tinerei absolvente la Purcari. “Fiecare zi m-a învățat ceva. Trebuie să ai răbdare și să depui mult efort că să obții rezultate. Fără muncă nu poți face nimic. Și nici fără sacrificii. ” Dar ce face un inginer în laboratorul de la Purcari? Și cât de important este rolul lui? “Munca laboratorului este importantă și implică multă responsabilitate, pentru că nu ne permitem să inducem în eroare departamentul tehnologic. O eroare din partea noastră ar duce la o eroare în lanț și rezultatul final ar fi un fiasco”, spune Anastasia. După 5 ani de muncă la Purcari, Anastasia se simte binecuvântată. Muncește într-un domeniu pe care îl iubește, vinificatia, și este responsabilă de unul dintre produsele preferate ale românilor și moldovenilor, vinurile Purcari.

Vinul, din laborator, pe mesele românilor

Să lucrezi vinul nu e simplu. Pentru că standardele la Purcari sunt ridicate. Anastasia se simte responsabilă pentru fiecare produs și tratează cu multă grijă munca ei. Este o verigă importantă în transformarea strugurilor în renumitul vin de la Purcari și știe asta. “E frumos să lucrezi în laborator ca microchimist. Este o meserie frumoasă și un colectiv plăcut. Aici toată lumea te învață din ceea ce știe fiecare. Pentru o femeie este ușor să lucreze în această zonă. Cel mai mult îmi place că oamenii au încredere în mine și, atunci când cineva are încredere în tine, poți face orice! E o responsabilitate care mă onorează și mă obligă la performanță.”, spune tânara chimistă.

Munca în vinificație are și o latură amuzantă. La restaurant Anastasia poate spune imediat dacă vinul pe care il are în pahar are o eroare de prelucrare. Defect profesional. De aceea, preferă mereu vinul alb de la Purcari. “Dacă vinul e greșit în tehnologie se vede imediat. La restaurant mă amuz când cei care servesc vinul mă privesc circumspecți când le spun ce minusuri are vinul din pahar. Poate tocmai de aceea, prefer să beau vinurile pe care le cunosc foarte bine, de la Purcari.” La job, Anastasia e parte din colectiv. Îi place că sunt mai multe femei în jurul ei de la care poate învăța zi de zi. “În laborator suntem 5 femei. Lucrul e greu, dar femeile sunt mai devotate. Și, dacă ești devotat și îți place ce faci, nici nu observi dificultățile sau obstacolele. Femeia are dreptul să lucrez în vinificatie! Femeile adaugă dragoste, suflet și gingășie în tot ce fac. Vinul e sensibil, la început crește, apoi maturează. Așa și o femeie. “

Viața de laborator în vreme de pandemie

În cele 3 luni de stare de urgență, viața a continuat normal pentru Anastasia. Nu a avut niciun moment teama de a veni la muncă pentru că atenția celor din fabrică pentru igienă și măsurile sanitare luate au fost foarte eficiente. “Pentru început am lucrat în ture, pentru a nu ne supraaglomera. Am păstrat distanța fizică, ne-am dezinfectat laboratorul, încălțămintea, mâinile. Am avut și vacanța anuală, planificată de 2 săptămâni din perioada sărbătorilor de Paște, care a fost o bună ocazie pentru angajator să ia măsuri adiționale de protecție și să dezinfecteze minuțios toate punctele de lucru. Am avut chiar colegi care au primit ajutor financiar din partea firmei, iar colegele care au copii au rămas acasă din prima zi în care s-a anunțat starea de alertă’’, spune Anastasia.