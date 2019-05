(P) Ce inveti la un curs de perfectionare in frizerie

Din ce in ce mai multi oameni aleg sa participe la un curs de perfectionare in frizerie pentru a putea exercita o meserie care ii atrage legal, asa cum trebuie, pentru a gasi un job bun in cadrul unui salon mai mare sau pentru a putea porni o afacere pe cont propriu. Maher Academy ofera tuturor frizerilor profesionisti si frizerilor in devenire posibilitatea de a participa la scoala de frizerie acreditata, cu ajutorul carora sa poata satisface toate cerintele celor mai exigenti clienti.

Ce presupune un curs de perfectionare frizerie

Cursul de perfectionare frizerie ofera cursantilor posibilitatea de a aprofunda cunostintele dobandite anterior, in cadrul unui curs de frizerie acreditat Bucuresti. In scoala de frizerie Maher Academy se incurajeaza creativitatea, perfectionarea, orientarea catre client.

Pentru a participa la un curs de perfectionare frizerie, cursantii au nevoie de o diploma de la un curs de frizerie absolvit anterior, dar si de o diploma de participare. La Maher Academy participantii vor invata cum sa foloseasca masina de tuns pentru a crea cele mai frumoase tunsori, cum sa barbiereasca, cum sa aranjeze barba, care sunt cele mai moderne tipuri de frizuri preferate de barbati – si lista poate continua.

Spre deosebire de un curs de frizerie comun, cursul de perfectionare are la baza numai ore de practica care se adreseaza frizerilor cu experienta ce doresc sa invete cele mai noi tehnici in domeniu si sa le aplice clientilor. Maher Academy ofera participantilor aparatura si consumabile premium, pe care sa le foloseasca in cadrul cursului – de la pix si caiet, pana la foarfeca de tuns, ceara si fixativ, masina de tuns si feon.

Frizerii isi pot obtine statutul “profesionist” in urma absolvirii unui studio

Statutul de frizer profesionist va aduce practicantului acestei meserii un statut recunoscut pe plan local si chiar national, daca va sti cum sa isi creeze un nume in domeniu si cum sa se faca cunoscut. Frizerul profesionist nu numai ca va oferi tunsori adecvate fizionomiei clientului si preferintelor acestuia, ci il va ajuta sa isi ingrijeasca si barba. Cum un aspect ingrijit este intotdeauna apreciat, clientul care va pasi pragul unui salon de frizerie trebuie sa se simta foarte bine tratat si sa fie sigur ca a facut cea mai buna alegere cand a luat acesta decizie.

O data cu obtinerea unei diplome de frizer profesionist. Specialistii nu numai ca se pot angaja intr-un salon de frizerie, ci isi pot deschide propria afacere. Cu un portofoliu bogat de clienti, frizerii se pot bucura de faima si recunoastere pe plan local si pot pasi cu incredere pe drumul pe care si-l croiesc.

Cu alte cuvinte, participarea la cursurile de frizer profesionist este cea mai buna alegere pe care o pot face cei care doresc sa urmeze o cariera in acest sens, cei care stiu ca aceasta este menirea si vocatia lor si nu doresc sa isi iroseasca talentul pe un job care nu li se potriveste.