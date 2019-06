(P) 5 motive pentru a-ti cumpara toate cadourile online

Cautarea unui cadou pentru o onomastica sau aniversare, este, pentru multe dintre noi, un eveniment obositor si consumator de timp, datorita mall-urilor aglomerate si traficului din orele de varf. Daca luam in considerare si faptul ca e nevoie sa vizitezi multiple magazine pentru a gasi un cadou bun, atunci intregul proces devine de-a dreptul chinuitor.

Din aceste motive, tot mai multe romance se orienteaza spre cumpararea cadourilor pe internet. Un site de cadouri bun iti va oferi idei de cadouri pentru familie sau prieteni si iti va economisi timp si nervi – iata cateva dintre motivele pentru care merita sa incepi sa iti achizitionezi cadourile online:

Comoditate – la viata aglomerata pe care o duci, timpul este o resursa foarte pretioasa. Orele pe care le pierzi umbland prin aglomeratie in magazine se pot transforma in doar cateva minute in momentul in care cauti cadouri de pe calculator sau de pe telefon.

Mallurile si magazinele sunt de obicei pline dupamasa si in weekend, sau chiar exagerat de pline in preajma sarbatorilor – siteurile de cadouri online, in schimb, sunt intotdeauna deschise pentru tine. Experienta de a selecta unul sau mai multe cadouri este extrem de simpla si intuitiva iar comenzile vor ajunge la tine, de obicei, in 2-3 zile lucratoare.

Diversitate – de cate ori ai ales un cadou banal din simplu fapt ca nu ai gasit altceva mai bun? Dupa ce parcurgi kilometri intregi intrand si iesind din magazine vei fi, cu siguranta, dispusa sa cumperi orice, doar ca sa te stii scapata. Siteurile de cadouri online exceleaza prin diversitatea de produse oferite.

Vei gasi produsele organizate pe categorii, pentru sot, iubit, bunici, colegi de serviciu sau in functie de tipul de ocazie pentru care cauti un cadou. Fie ca ii cauti bunicii tale un cadou vintage, colegului tau de la birou un gadget amuzant sau prietenei tale un cadou pentru petrecerea burlacitelor, sansele sa gasesti ceva potrivit sunt extrem de mari.

Originalitate – daca te-ai saturat de cadourile “clasice” – esarfe, manusi, cutii de ciocolata sau sticle de sampanie, atunci ai noroc – internetul iti ofera cele mai traznite si haioase cadouri. Cateva exemple care sa te convinga: pentru sotul sau iubitul tau poti lua ca si cadou un pahar de whiskey cu loc pentru trabuc, o halba de bere cu manerul in forma de brat de culturist, o cana in forma de anvelope auto sau un jurnal cu forma de cutit.

Prietenelor tale le poti lua o paturica in forma de coada de sirena, o cana pe care poti scrie mesaje cu creta, un sort de bucatarie cu imagini deochiate sau un ceas cu LED si tableta pentru notite. Colegilor de birou le poti lua o cana customizabila cu LEGO, o tasta Enter gigantica, anti-stres, in care poti da cu pumnul, o cana termosensibila sau un termos in forma de obiectiv foto.

Inspiratie – un magazin online de cadouri bun, este in asa fel construit incat sa te ghideze spre cadoul perfect intr-un mod simplu si intuitiv. Pe langa impartirea pe categorii mai poti filtra produsele si in functie de zona de pret pe care esti dispusa sa il platesti. Originalitatea si diversitatea oferita de siteurile de cadouri, combinate cu usurinta de a rasfoi zeci de pagini de produse in doar cateva minute, iti vor oferi, cu siguranta, inspiratia necesara pentru selectarea cadoului ideal. Nu trebuie sa iti incepi cautarea cu un anumit produs in minte – lasa-te purtata de val si alege un gadget amuzant sau un obiect de decor unic si util.

Atractivitate – pe langa cele 4 motive enumerate anterior, siteurile de cadouri devin si mai atractive prin preturi, promotii si discounturi. Deoarece un site nu are nevoie de inchirierea unui spatiu comercial fizic, costurile de functionare sunt mai reduse, iar acest lucru se reflecta in pretul final al produselor, care este mai competitiv decat al magazinelor de retail clasice.

Majoritatea siteurilor de cadouri online ofera transport gratuit peste o anumita suma, de obicei pentru cumparaturi de peste 250-300 de lei. De asemenea, pentru a face ofertele lor si mai atractive, aceste siteuri au aproape constant diferite promotii si reduceri.

Avantajele de mai sus au convins milioane de consumatori sa se indrepte spre achizitionarea exclusiv online a cadourilor pentru orice fel de eveniment. Pe langa portalurile clasice unde poti gasi “de toate” o optiune mai nisata este cea a siteurilor de cadouri dedicate, precum Incredible.ro – un spatiu virtual care te ajuta cu idei de cadouri si care iti ofera sute de gadgeturi si produse amuzante.

Bucura-te de toate avantajele mentionate, cumpara urmatorul cadou online si economiseste bani, timp si energie.