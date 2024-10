Începe ediția aniversară Romanian Jewelry Week 2024

Romanian Jewelry Week 2024, cel mai amplu eveniment din țară dedicat bijuteriei contemporane, se deschide pe 2 octombrie cu o nouă ediție plină de creativitate și inovație la Biblioteca Națională a României. Patru colaborări speciale vor marca de asemenea această ediție – Diploma Show 2024, Institutul Goethe, Casa de Bijuterii Malvensky și AlbAlb. Partener oficial – Banca Transilvania.

Cu peste 230 de designeri și colective din 40 de țări, Romanian Jewelry Week aduce împreună cele mai inovative și talentate minți din lumea bijuteriilor contemporane. Vizitatorii vor avea ocazia să descopere creații unice și să interacționeze cu artiști de renume național și internațional. Cu expoziții captivante, conferințe educative și târguri de bijuterie, ediția din acest an promite să fie un punct de referință pentru iubitorii și creatorii de bijuterie.

HARTA ȘI PROGRAMUL OFICIAL ROMANIAN JEWELRY WEEK 2024

1. Biblioteca Națională a României – Locație principală Romanian Jewelry Week

Biblioteca Națională a României va găzdui expoziția centrală Romanian Jewelry Week pentru al treilea an consecutiv, începând cu 2 octombrie 2024, precum și o secțiune specială de târg cu vânzare în perioada 5-6 octombrie 2024, cu peste 230 designeri și mii de exponate de bijuterie contemporană.

Program de vizitare – 2 octombrie 18.00 – 20.00, 3-6 octombrie 11.00 – 20.00.

Intrarea în primele 3 zile de eveniment este liberă, iar biletele de intrare pentru târgul de bijuterie contemporană din 5 și 6 octombrie sunt disponibile în rețeaua Iabilet.ro – https://www.iabilet.ro/bilete-romanian-jewelry-week-2024-101292/

Evenimente speciale:

2 octombrie – 18.00 – 20.00 – Vernisaj, târg de bijuterie contemporană și ceremonia de premiere Romanian Jewelry Week 2024. Lansarea catalogului retrospectiv Romanian Jewelry Week 2020 – 2024.

3 octombrie – 15.00 – 19.00 – Panel de conferințe 1.

15.00 – 16.00 – Flavia Marin – Business Development Manager at Nivoda – “Nivoda: Empowering Jewelers with Global Inventory, Unmatched Growth, and Profitable Opportunities”

16.00 – 17.00 – Ghaith Obeid – Head of Gemstones Department at Malvensky – “Unveiling Earth’s Treasures: The Fascinating Journey into Gemmology”

17.30 – 18.15 – Stefanie Maendlein – INHORGENTA Exhibition Director – “The INHORGENTA Vision” and the German Jewelry Market

4 octombrie – 16.00 – 19.00 – Panel de conferințe 2.

16.00 – 17.00 – Ghaith Obeid – Head of Gemstones Department at Malvensky – “The Captivating World of Diamonds”

17.00 – 18.00 – Magdalena Vélez Salinas – Co Founder and President of Asociación de Diseñadores de Orfebrería y Joyería Contemporáneas, AdOC Conference

18.00 – 19.00 – Prof. dr hab. Sławomir Fijałkowski – International Amber Association Conference

5 octombrie – 11.00 – 20.00 – prima zi a târgului de bijuterie contemporană Romanian Jewelry Week.

6 octombrie 11.00 – 20.00 – a doua zi a târgului de bijuterie contemporană Romanian Jewelry Week.

2. Goethe Series – Expoziție Michael Berger @Goethe-Institut

Pentru prima dată în România, pe 3 octombrie 2024, renumitul designer de bijuterie Michael Berger își va expune bijuteriile kinetice într-o expoziție exclusivă la Goethe-Institut, acceptând invitația Romanian Jewelry Week 2024. Cunoscut pentru transformarea mâinilor într-o adevărată scenă vizuală, design-urile inovatoare ale lui Berger combină oțel inoxidabil, aur, pietre prețioase și sticlă dichroică.

Evenimentul va avea loc pe 3 octombrie, de la ora 19.00. Intrarea este liberă.

Adresa – Calea Dorobanți nr 32, București

3. Diploma Show 2024 – Romanian Jewelry Week x Global Creative Graduate Showcase

Global Creative Graduate Showcase este o competiție internațională anuală organizată de platforma digitală pentru artiști și designeri emergenți Arts Thread. Concursul este deschis pentru toți absolvenții din domenii creative la nivel mondial. Romanian Jewelry Week va prezenta o colecție capsulă cu 10 designeri de bijuterie selectați de David Sandu, membru al juriului la secțiunea Bijuterie, din țări precum Marea Britanie, Canada, Belgia, Africa de Sud, India, Hong Kong, și multe altele.

Eveniment special – 4 octombrie – Deschiderea oficială Diploma 2024

Program de vizitare – 4 – 13 octombrie. Accesul este liber, pe bază de rezervare prealabilă aici – https://oveit.com/hub/event/diploma-show-2024-YnWZga3p

Adresa – Strada Benjamin Franklin nr 10, București

4.Casa de Bijuterii Malvensky X Romanian Jewelry Week

Casa de Bijuterii Malvensky un loc unde tradiția se îmbină armonios cu inovația. Fondat de Malvina Cservenschi, brandul Malvensky transformă simbolurile culturale românești în opere de artă prețioase, aducându-le în contemporan prin bijuterii unice, încărcate de semnificație.

Casa de Bijuterii Malvensky vă invită să descoperiți Colecția INFINITY colecția semnătură a brandului, inspirată de Coloana Infinitului a lui Constantin Brâncuși. Fiecare piesă este o celebrare a eternității, a legăturii nesfârșite dintre trecut și viitor, fiind concepută să poarte cu sine o parte din sufletul și cultura românească.

Program de vizitare – 4 – 8 octombrie 2024, 12.00 – 18.00

Adresă – Bulevardul Lascăr Catargiu 46, București

5. AlbAlb – Romanian Jewelry Focus

Dedicat exclusiv creatorilor români, magazinul AlbAlb promovează o selecție generoasă de produse de design cu un accent special pe bijuteria de autor. Oferta AlbAlb cuprinde piese statement, de la bijuterii din metale prețioase cu un design contemporan, la piese avangardiste printate 3d sau bijuterii rafinate din porțelan fin. AlbAlb găzduiește showroom-ul Monom la București, alături de piese de bijuterie semnate de: Maria Paltin, Anayd Blu, Cara, Alis Lalu, Diana Cojocaru, Contemporia, Octavia Chiru, Instance, Atelier Devi, Vilegiatura, Enda, Mesteshukar ButiQ, Meltinjewels, Ana Marchetanu, Human APJ, Irina Secrieriu, The Modernium, Artefact Room, Ceramic Stream, Carla Szabo, Karakter, Gruni și Mica Cera.

Program de vizitare:

joi, 3 octombrie – duminică, 6 octombrie – 11.00 – 18.00. Focus AlbAlb pe bijuteria de autor din România

joi, 3 octombrie – vineri, 4 octombrie – 11.00 – 18.00 – Lansarea „The Healing Power of Jewellery”, colecție de bijuterii Maria Paltin x Roxana Șomănescu

sâmbătă, 5 octombrie – duminică, 6 octombrie . 11.00 – 18.00 -Lansarea noii colecții de bijuterii Maestoso

Adresa – Lt. Av. Șerban Petrescu nr 1, București.

—––––––––

Eveniment organizat de Asociația Națională a Autorilor și Designerilor de Bijuterie Contemporană.

Locație principală – Biblioteca Națională a României

Locații conexe – Goethe-Institut, Diploma, AlbAlb, Malvensky Jewellery House

Partener oficial – Banca Transilvania

Design expoziție semnat de Kaustik

Parteneri culturali: Institutul Goethe, Diploma Show 2024, AlbAlb, Arts Thread

Parteneri media: Aiciastat, Curatorial, Curatorialist, Designist, Dreamingof, Elle, Feeder, IQads, Igloo, Klimt02, LostinJewelry, Modernism, NineOClock, PR station, Radio Guerilla, Revista Atelierul, Revista Golan, The Institute, Zeppelin, Zile si Nopti

Bilete online pe www.iabilet.ro – https://www.iabilet.ro/bilete-romanian-jewelry-week-2024-101292/

Programul complet al Romanian Jewelry Week și toate detaliile sunt disponibile pe site-ul https://www.romanianjewelryweek.com/

Urmărește-ne pe Google News