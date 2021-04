Cuperoza ușoară, episoade acneice, ten reactiv – toate aceste probleme cu care se confrunta tenul meu le-am rezolvat cu ajutorul medicului meu dermatolog, care mi-a recomandat o rutină de îngrijire a pielii sensibile cu produsele din gamele CeraVe. Mai mult, am căpătat și un boost de încredere de sine după ce am descoperit cum să-mi abordez tenul și pielea din punct de vedere al îngrijirii!

Așadar, folosesc produsele CeraVe deja de doi ani, adică de când brandul de skincare CeraVe a ajuns și în România și, pe bună dreptate, a cucerit pe toată lumea, datorită formulei curate a produselor și a prețurilor accesibile. Toată gama de dermatocosmetice a brandului de skincare CeraVe este formulată cu trei ceramide esențiale pielii și cu o tehnologie numită MVE, care menține hidratarea pielii întreaga zi. Ceramidele sunt acele ingrediente care se regăsesc și în mod natural în piele și au rolul de a repara bariera protectoare a pielii.

Bineînțeles că recomandările dermatologilor pentru tenul cu diverse probleme precum cele pe care le-am enumerat mai sus, dar și pentru tenul uscat sau din contră, seboreic și cu tendință de îngrășare sunt doar în direcția acelor produse de skincare formulate fără săpun, parabeni, parfum, uleiuri, adică exact ca cele din gama CeraVe. Acestea sunt și non-comedogenice, hipoalergenice și potrivite pielii delicate a copiilor cu vârste mai mari de 3 ani.

La ultima vizită la dermatologul meu mi-am updatat pașii de skincare și am acum 5 produse CeraVe adăugate în rutină. O să le detaliez mai jos pe fiecare în parte:

Gel de curățare spumant

Destinat tipurilor de piele normală și grasă, acest gel este ideal pentru îndepărtarea sebumului și a machiajului. Îl folosesc de două ori pe zi – o dată dimineața, pe pielea umezită, pentru a curăța tenul de urme de sebum. Apoi seara, pentru a elimina machiajul și pentru a pregăti tenul pentru rutina de skincare de noapte. Gelul este formulat cu trei ceramide esențiale și acid hialuronic, ingrediente care ajută la o curățare în profunzime, dar care totodată hidratează pielea și mențin bariera naturală protectoare. Un test învățat de la dermatologii pe care i-am intervievat de-a lungul vremii și care mă ajută să îmi dau seama dacă un produs de curățare este sau nu potrivit pentru tenul meu este următorul: dacă capeți senzația de piele care „strânge“ după ce te speli cu el, atunci nu este potrivit pentru tine, pentru că formula sa nu este probabil potrivită tipului tău de ten. Acest gel CeraVe a trecut însă cu brio testul, este blând cu pielea mea și nu-mi blochează porii.

Cremă hidratantă de față. Cele trei tipuri de ceramide esențiale care se regăsesc în formula acestui produs ajută pielea să își mențină elasticitatea și să îți păstrezi acel aspect suplu la care toate sperăm. Niacinamida din compoziție reduce în timp petele de pe ten, dar diminuează și zonele cu roșeață. Iar acidul hialuronic hidratează profund! Crema CeraVe este potrivită pentru ten și gât și constituie o bună bază pentru machiajul din fiecare zi, mi-a calmat cuperoza ușoară și s-a împăcat perfect cu orice fond de ten sau anticearcăn pe care le-am folosit în luna de testare. Fapul că nu conține parfum a fost un plus pentru mine – am ten foarte sensibil, reactiv și nu pot folosi decât produse de skincare formulate cât mai curat.

Cremă hidratantă pentru față și corp. Recunosc, acest produs l-am împărțit cu nepoata mea de patru ani, care adoră să se implice în testările de produs pe care le desfășor! Crema este formulată tot pe baza a trei ceramide esențiale, cu rol în hidratare și restabilirea barierei naturale a pielii. Am folosit-o cel puțin o dată pe zi, după duș și de câte ori am simțit nevoia de-a lungul zilei, când simțeam că pielea de pe corp îmi cere. Este potrivită și pentru pielea copiilor cu varste peste 3 ani, mai ales dacă și ei se confruntă cu zone afectate de uscăciune pe corp.

Cremă reparatoare pentru mâini. Acest produs a rămas în geanta mea de la prima folosire, din mai multe motive. Faptul că ne spălăm pe mâini mult mai des decât alte dăți în perioada acesta și folosirea gelurilor dezinfectante ne fac pielea de pe mâini aspră și chiar crăpată. Nu-mi “permit” acest aspect neîngrijit al mâinilor, mai ales la ce manichiură sofisticată îmi place să abordez! În plus, nici vremea friguroasă de afară nu a ajutat deloc, așa că mi-a fost foarte la îndemână să o aplic de zeci de ori pe zi și să mă bucur de mâini hidratate, fără crăpături dureroase și neînroșite.

Gel de spălare hidratant. Am avut norocul să pot pleca într-o scurtă vacanță la mult soare, dar când m-am întors, în ciuda faptului că am folosit zilnic o cremă cu SPF50, pielea mea de pe corp arăta un pic cam uscată și deshidratată. Acest gel de spălare a venit la țanc – tot datorită formulei sale blânde am putut restabili textura hidratată a pielii mele, înainte de a aplica crema hidratantă de care povesteam mai sus. Este potrivit și pentru zonele intime, deoarece nu conține nici el parfum și este non-comedogenic (ideal dacă obișnuiești să te epilezi cu lama de ras!) și hipoalergenic.

De asemenea, mă bucură faptul că experiența mea pozitivă cu produsele CeraVe mi-a fost împărtășită și de cititoarele UNICA.ro. Am întrebat într-o postare de pe profilul IG/Unica.Romania ce părere au urmăritorii noștri despre gamele CeraVe și iată ce ne-au spus fetele:

„Cleanserul pentru piele grasă este preferatul meu de mai bine de doi ani. Pur și simplu îl ador!“ – Isabela

„Eu ador mai ales gelul de curățare pentru ten gras! Nu usucă, pielea rămâne hidratată, fără ca excesul de sebum să își facă de cap!“ – Liana

„Folosesc foarte multe produse CeraVe, pentru mine și familia mea. Suntem super mulțumiți de calitatea produselor“ – Ioana

„Gelul de curățare este senzațional!“ – Dana