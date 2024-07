Dyson duce experiența audio la un alt nivel prin lansarea noilor căști, Dyson OnTrac™

Cea mai bună anulare a zgomotului de până acum: Zgomot anulat de 384.000 de ori pe secundă, reducând până la 40 dB. Zgomot extern urmărit și raportat în timp real prin aplicația MyDyson™ App.

Gama de sunete îmbunătățită: Dezvăluie detaliile ascunse cu o frecvență a sunetului profundă și strălucire high-end – 6Hz – 21kHz.

Până la 55 de ore de ascultare: o singură încărcare pentru 2 săptămâni de utilizare.

Capace și perne personalizabile: Materiale premium, finisaje high-end și confort superior.

Dyson lansează primele sale căști de înaltă fidelitate, exclusiv audio: căștile Dyson OnTrac™. Oferind cea mai bună anulare a zgomotului din clasa lor, aceste căști oferă până la 55 de ore de audiție imersivă.

Câștile sunt disponibile în 2.000 de combinații de culori personalizabile pentru capacele exterioare și pernuțele pentru urechi. Fiecare pernuță pentru urechi este fabricată din microfibră ultramoale și spumă de calitate superioară pentru confort superior și etanșare acustică. Brațele cu pivotare multiplă și bateria poziționată în mod unic în banda pentru cap asigură o distribuție echilibrată a greutății.

Jake Dyson, inginer șef declară: ,,Misiunea inovațiilor audio Dyson este de a păstra integritatea undei sonore a artistului, fără interferențe. De asemenea, am dorit să creăm o pereche de căști pe care oamenii să le prețuiască, de care să fie încântați și de care să fie mândri. Cu peste 30 de ani de experiență în aeroacustică, stăpânim fizica sunetului. Prin reducerea zgomotului prin intermediul camerelor anti ecou interne și a priceperii inginerilor experți, am aplicat și am extins cunoștințele noastre audio pentru a dezvolta căștile Dyson OnTrac™. Primele noastre căști exclusiv audio, oferă cea mai bună izolare a zgomotului din categoria lor, o calitate excepțională a sunetului și confort pe tot parcursul zilei prin materiale, design și personalizare unice.”

Cea mai bună anulare a zgomotului din categoria lor

Pentru a crea un mediu de ascultare optim, Dyson OnTrac™ dispune de un algoritm personalizat de anulare activă a zgomotului (ANC) care utilizează 8 microfoane, eșantionând sunetul extern de 384.000 de ori pe secundă. Acest lucru se combină cu materiale superioare și geometrie internă, atent proiectată pentru a anula până la 40 dB de zgomot nedorit.

Gama de sunet îmbunătățită

Cu difuzoare de neodim de 40 mm, 16 ohm și procesare avansată a semnalului audio, Dyson OnTrac™ se asigură că fiecare notă sau cuvânt este transmis cu precizie. Căștile reproduc frecvențe de la 6 Hertz până la 21.000 Hertz, oferind o frecvență a sunetului profundă, pe care utilizatorul o poate simți și înalte clare la capătul superior al gamei de frecvențe. Între timp, carcasa difuzorului este înclinată cu 13˚ spre ureche pentru un răspuns audio mai direct.

Durată de viață a bateriei de 55 de ore cu ANC (izolare a zgomotului)

Cu o durată de viață a bateriei de până la 55 de ore, Dyson OnTrac™ oferă până la două săptămâni de ascultare chiar și cu ANC activat. Cele două celule ale bateriei litiu-ion de mare capacitate sunt suspendate în banda pentru cap pentru o distribuție mai uniformă a greutății. Pentru a comuta între activarea și dezactivarea ANC, utilizatorul trebuie să apese de două ori pe oricare dintre cupele pentru urechi.

Proiectate pentru confort și acustică pe tot parcursul zilei

Certificată ca fiind confortabilă de către US Ergonomics, Dyson OnTrac™ unește confortul și acustica cu precizie. Materialele selectate și designul ergonomic asigură o etanșare acustică superioară și confort de durată. Pernele din spumă de calitate superioară și brațele cu mai multe pivoți ameliorează presiunea asupra urechii, în timp ce poziționarea bateriei în banda pentru cap distribuie uniform greutatea. Pernuțele moi pentru urechi, din piele întoarsă și forța de prindere optimizată asigură o potrivire consecventă pe diferite mărimi ale capului.

Căști personalizate cu materiale durabile și finisaje premium

Dyson OnTrac™ este disponibil în patru variante de culori, fiecare fiind fabricată cu precizie, cu finisaje unice și durabile concepute de Jake Dyson și de echipa Dyson CMF. Inspirate de procesul de fabricație CNC, opțiunile includ aluminiu CNC, cupru și nichel. Varianta Ceramic Cinnabar are un finisaj vopsit cu aspect ceramic. În plus față de aceste patru variante de culori, cei interesați au posibilitatea să-și personalizeze căștile Dyson OnTrac™ cu capace exterioare și pernuțe pentru urechi în diverse culori și finisaje.

Câștile sunt disponibile la prețul de 2529 RON.

Capacele exterioare sunt prelucrate din aluminiu de înaltă calitate, pentru un finisaj ușor și durabil, într-o gamă de culori și finisaje – ceramice sau din aluminiu. Fiecare set este evaluat la 50,00 €.

Accesoriile sunt disponibile la prețul de 259 RON.

Aplicația MyDyson™

Aplicația MyDyson™ include urmărirea sunetului în timp real și monitorizează volumul în ureche și extern, alertând utilizatorii cu privire la nivelurile potențial dăunătoare. Aplicația MyDyson™ permite, de asemenea, proprietarilor să aleagă între trei moduri de egalizare a sunetului: Bass Boost, Neutru și Îmbunătățit.

Caracteristici suplimentare

Detectarea mișcărilor capului: senzorii detectează atunci când căștile sunt îndepărtate de pe urechi, semnalând întreruperea audio. Sunetul audio se reia automat odată ce aceastea sunt repoziționate pe cap.

Joystick intuitiv: redare ușoară, pauză, salt, avans rapid și derulare înapoi a pieselor sau selectare prin comenzi vocale.

Apeluri clare: microfoanele cu formarea dublă a fasciculului captează clar vocea și nu zgomotul exterior.

Urmărire în timp real a sunetului: monitorizează atât volumul sunetului din ureche, cât și pe cel din exterior și indică nivelurile potențial dăunătoare prin rapoarte live în aplicația MyDyson™ App.

Controlat de aplicația MyDyson™: aplicația MyDyson™ oferă actualizări automate ale software-ului.

Cercetare și dezvoltare audio

Dyson este cunoscut pentru pionieratul noilor tehnologii, în domenii surprinzătoare. Fiecare proiect începe cu o cercetare fundamentală și o înțelegere științifică. În cadrul categoriei audio, inginerii Dyson acordă prioritate păstrării integrității sunetului. Scopul este de a reproduce sunetul la fel de exact ca înregistrarea sau mixajul original, fără distorsiuni sau poluare fonică. Realizarea acestui obiectiv necesită o înțelegere profundă a acusticii și psihoacusticii, pe care inginerii Dyson au dezvoltat-o de-a lungul anilor. Pe parcursul a 30 de ani, Dyson a format o echipă de talie mondială, cu cunoștințe vaste în domeniul tehnicilor acustice și de reducere a zgomotului. Echipa este în continuă evoluție, acumulând cunoștințe despre reproducerea audio, anularea zgomotului și proiectarea electroacustică.

