Dieta pe bază de plante: cum vă asigurați un aport adecvat de vitamine?

Pentru multe persoane dieta vegetariană pe bază de plante nu mai este doar o tendință, ci un adevărat stil de viață. Fie că v-ați decis să faceți această schimbare din dorința de a proteja mediul, din motive etice sau pentru o sănătate mai bună, e important să vă asigurați că organismul primește toate vitaminele pentru a funcțional bine. Cu toate că dieta vegană oferă un curcubeu de beneficii, există unele aspecte de care trebuie să țineți cont.

Să punctăm un lucru clar încă de la început: o dietă pe bază de plante nu înseamnă că veți duce lipsă de vitamine. De fapt, există o adevărată bogăție de multivitamine în alimentele vegetale care susțin echilibrul organismului.

Aprovizionarea cu Vitamina B12 – O prioritate pentru echilibru

Vitamina B12 este frecvent centrul discuțiilor nutriționiștilor. Aceasta are rol important în producția globulelor roșii și funcționarea corectă a sistemului nervos, însă, în mod tradițional, se găsește în alimentele de origine animală. Însă nu vă faceți griji, există modalități prin care puteți obține acest nutrient chiar și pe o dietă pe bază de plante. Produsele fortificate, cum ar fi laptele vegetal, cerealele și drojdia inactivă, sunt surse excelente de vitamina B12. O mulțime de persoane aleg să asigure aportul optim incluzând în dietă multivitamine care includ și acest compus.

Vitamina D – soarele din farfurie

Vitamina D este cunoscută și sub numele de „vitamina soarelui”. Chiar dacă cel mai rapid se sintetizează prin expunerea corpului la soare, poate fi luată și din alimentație. Sursele vegane de vitamina D includ ciupercile expuse la lumina UV și laptele vegetal fortificat. Asigurați-vă că verificați etichetele produselor pentru a vedea dacă sunt îmbogățite cu vitamina D.

Vitamina C – Scutul antioxidant

Vitamina C este are capacitatea de a întări sistemul imunitar și de a proteja celulele împotriva radicalilor liberi. Într-o dietă pe bază de plante, sunteți în avantaj, deoarece alimentele vegetale sunt pline de vitamina C. Portocalele, ardeiul gras, căpșunile și kiwi sunt doar câteva dintre opțiunile care vă ajută să mențineți acest nutrient la un nivel optim. Vitamina C este, de asemenea, esențială pentru absorbția fierului din alimentele vegetale, așa că adăugați întotdeauna o sursă bogată de vitamina C alături de mesele voastre pentru a vă maximiza absorbția de nutrienți.

Fierul și Vitamina C – o combinație magică

Pentru vegani, fierul poate părea un nutrient dificil de obținut, dar adevărul este că există multe surse bogate de fier în dieta pe bază de plante. Spanacul, lintea și semințele de chia sunt alimente magice ce conțin fier. Cu toate acestea, fierul din plante (non-hem) este absorbit mai puțin eficient decât cel din carne, dar acest aspect poate fi ușor remediat. Cum? Simplu! Consumați alimente bogate în vitamina C alături de sursele de fier, cum ar fi o salată de spanac cu lămâie sau smoothie de fructe cu semințe de chia. Această combinație vă asigură o absorbție mai bună a fierului și vă susține nivelurile de energie pe parcursul zilei.

Trecerea la o dietă pe bază de plante nu înseamnă să renunțați la vitamine, dimpotrivă vă oferă șansa de a explora o lume vibrantă de arome și culori. Totuși trebuie să vă asigurați că fiecare nutrient este prezent în farfurie. Alegeți înțelept și nu uitați că mâncarea consumată este un act de iubire față de propriul corp.

