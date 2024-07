Cum să alegi cremele de protecție solară pentru copii în această vară?

Cu moderație, soarele este bun pentru sănătatea copiilor, pentru metabolismul vitaminei D în piele, care menține sănătatea oaselor și a dinților. Expunerea excesivă la radiațiile ultraviolete (UV) poate afecta pielea pe termen scurt și lung. Pentru a preveni deteriorarea pielii, copiii au nevoie de protecție solară mare SPF 30-50+.

Sfaturi pentru a proteja bebelușii de soare

În cazul copiilor mici, care au până în 6 luni, expunerea la soare poate fi o problemă în zilele caniculare. Bebelușii au pielea foarte delicată și vulnerabilă, de aceea trebuie evitate atât expunerea directă la soare, cât și folosirea protecției solare.

Există dovezi care arată că expunerea la soare și arsurile solare în timpul copilăriei cresc riscul de a dezvolta cancer de piele la un moment dat. În primele 6 luni de viață, copilul trebuie ferit de expunerea la soare în zilele toride de vară și de căutat umbra.

Părinții pot alege o protecție solară cu spectru larg, ce este rezistentă la apă, dacă bebelușul are deja vârsta de 6 luni. Astfel de produse poate fi:

Cremele de protecție se aplică în strat subțire pe zonele expuse la soare, corp, față, mâini, urechi, gât, picioare.

Pentru copiii cu vârsta peste 6 luni este ideal de utilizat și o cremă protectoare cu filtre minerale, cu SPF 50 Dermedic Sunbrella Baby. Aceasta calmează pielea sensibilă a bebelușului, o regenerează, o protejează de radiațiile UVA și UVB. Produsul este potrivit și pentru sugari, însă după primele 2-3 luni de viață. Crema este hipoalergenică, are vitamina E, glicerină, o substanță Aqua-provita D3 care se transformă în vitamina D3 sub influența soarelui.

Până la 36 de luni, atenția părinților pentru copii trebuie să fie de asemenea foarte mare, pentru că cei mici nu ar trebui să fie expuși mult timp la soarele puternic. Ei trebuie să poarte îmbrăcăminte deschisă la culoare sau albă care să le acopere corpul, pălării și să li se aplice produse de protecție solară specifice pe zonele neacoperite. În cazul copiilor, numai umbra oferă de umbrela de soare nu este suficientă pentru a garanta protecția solară.

Ce protecție este necesară pentru copiii cu vârsta de 3-12 ani?

La copiii de 3-12 ani, expunerea la soare trebuie evitată între orele 11:00 și 16:00, mai ales în zilele caniculare. În cazul lor, protecția trebuie să fie SPF 50+.

La copiii de 3-12 ani, expunerea la soare trebuie evitată între orele 11:00 și 16:00, mai ales în zilele caniculare. În cazul lor, protecția trebuie să fie SPF 50+.

Cosmeticele cu SPF 30-50+ asigură un nivel adecvat de protecție pentru față și corp, datorită ingredientelor cu efect benefic asupra pielii, precum: extracte de plante, vitamine, uleiuri naturale și alte substanțe.

Pentru a evita consecințele negative ale expunerii îndelungate la soare, se pot folosi produse cu protecție solară pentru copii, cu SPF mare, cum ar fi:

Laptele de corp are o textură bogată și o aromă plăcută, ce catifelează și învăluie delicat pielea. Crema are o textură fină, face față iritațiilor și reduce disconfortul cauzat de expunerea prea mult timp sub soarele arzător.

Produsele cu protecție solară, specifice pentru copii, trebuie să respecte anumite caracteristici de puritate, să nu producă probleme pielii sensibile a micuților. Acestea nu trebuie să conțină conservanți, coloranți, parabeni, parfumuri, nichel, substanțe alergene.

Datorită proprietăților lor antioxidante și a bazei apoase, au devenit foarte populare și loțiunile de protecție solară pentru copii cu SPF 50+. Acestea asigură o hidratare profundă și ajută la îndepărtarea toxinelor din epidermă.

Protecția pielii împotriva soarelui ar trebui să devină un atribut obligatoriu al îngrijirii zilnice a pielii copilului.

