Cum să alegi bijuterii potrivite pentru toamnă

Nu-i așa că abia așteptai să vină toamna pentru a te bucura din nou de ținute mai complexe, în care să te simți și să arăți excelent? Toamna, stilul vestimentar al fiecărei persoane are accente mai calde și texturi mai bogate. Chiar dacă toamna nu mai este la fel de răcoroasă cum o știam din anii trecuți, mai mult ca sigur vei simți și tu nevoia unor straturi suplimentare.

De asemenea, culorile naturii se reflectă și în garderobă, mai exact tonuri calde de maro, burgundy și nuanțe neutre. Accesoriile joacă și ele un rol esențial în a adăuga un pic de strălucire și eleganță ținutelor. Cele mai purtate accesorii sunt cerceii din aur, ce reprezintă o alegere clasică. Aceștia pot transforma o ținută obișnuită într-una sofisticată. În continuare, îți vom explica cum poți asorta cercei din aur la diverse ținute de toamnă.

Asortează cerceii la ținute casual

Toamna, mai mult ca sigur și tu porți drept ținute casual bluze, malete, în zilele mai friguroase, chiar și pulovere subțiri, paltoane comode și eșarfe. Aceste piese vestimentare, deși confortabile, pot părea uneori monotone. Astfel, cerceii din aur vin ca o soluție perfectă pentru a oferi un strop de rafinament și stil. Dacă porți un pulover simplu într-o culoare neutră, cum ar fi bejul sau griul, o pereche de cercei aur mici și rotunzi poate adăuga un contrast delicat și strălucitor. De asemenea, dacă preferi ținutele din denim și tricouri basic, cerceii din aur pot da un aer sofisticat unei ținute aparent nepretențioase.

Cerceii din aur simplu, fie că sunt mici și discreți, fie că sunt puțin mai îndrăzneți, se potrivesc de minune cu jachetele din piele sau cu vestele matlasate, două elemente esențiale ale garderobei de toamnă. Aurul oferă un plus de eleganță chiar și celor mai relaxate ținute, fără să pară exagerat sau nepotrivit. Secretul este să alegi cercei care să completeze lookul tău, fără să distragă atenția. De exemplu, o pereche de cercei mici și rotunzi poate fi perfectă pentru zilele în care adopți un look mai minimalist.

De asemenea, cerceii purtați în timpul zilei, toamna, reprezintă accesorii pe care știi că nu le poți agăța sau pierde, spre deosebire de brățări sau lănțișoare, astfel că îi poți purta oriunde și oricând.

Asortează cerceii la ținute de seară

Probabil abia așteptai cinele elegante de toamnă, întâlnirile la restaurant cu prietenii sau diverse evenimente, unde ținutele trebuie să fie deosebite. În astfel de situații, cerceii din aur pot deveni piesa de rezistență a ținutei tale. Dacă alegi o rochie din catifea, cerceii lungi din aur aduc o notă de glamour și completează perfect atmosfera mai festivă a serii.

Dacă porți haine în tonuri de toamnă, cum ar fi burgundy, verde închis sau tonuri de bronz, cerceii din aur vor oferi un contrast perfect, adăugând strălucire fără să fie prea evidenți. Un alt avantaj al cerceilor din aur este că se potrivesc excelent cu alte accesorii, cum ar fi ceasurile sau brățările din același metal. De exemplu, o pereche de cercei lungi și o brățară subțire de aur pot crea un look unitar și armonios.

Când vine vorba de evenimentele de seară, aurul are capacitatea de a face orice ținută să pară mai sofisticată. Fie că optezi pentru un look clasic, cu o rochie neagră simplă, fie că alegi un outfit mai îndrăzneț, cerceii din aur aduc un plus de rafinament și strălucire.

Așadar, cerceii din aur sunt un accesoriu versatil care poate fi integrat ușor atât în ținutele casual de toamnă, cât și în cele elegante. De asemenea, dacă alegi cerceii potriviți, îi poți purta chiar și la ținutele office.

Sursa foto: Shutterstock

