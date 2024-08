Ceai Yuzu – un ceai verde surprinzător

Toată lumea știe ce este ceaiul verde și există printre noi foarte puține persoane care să nu-l fi folosit măcar o dată în viață, fie pentru a-și prepara o cană de ceai fie sub formă de măști, șampoane, parfumuri, etc. Laudele aduse ceaiului verde și includerea extractelor de ceai verde în produsele cosmetice nu sunt strategie de marketing menită să atragă cumpărtorii ci reflectă realitatea: ceaiul verde este benefic pentru organismul uman.

Despre nenumăratele sale beneficii îți vom povesti și noi în articolul de față, însă înainte de asta, hai să ne lămurim un pic asupra unei specialități de ceai pe care o poți găsi aici și care câștigă popularitate din ce în ce mai mare și pe meleagurile noastre: ceaiul verde Yuzu.

Ceaiul Yuzu conține doar două ingrediente: ceai verde și bucățele de coajă deshidratată de Yuzu. Un fruct specific Asiei, yuzu face parte din categoria citricelor și se află, ca și profil gustativ, între lămâie, grapefruit și portocală, având note florale ce amintesc de parfumul florilor de caprifoi, cunoscută de noi toți ca Mâna Maicii Domnului. În Japonia, yuzu este extrem de popular și este folosit în medicina tradițională și în bucătăria japoneză de peste 1300 de ani. De fapt este atât de apreciat încât japonezii au chiar și un festival dedicat acestui fruct. Astăzi, Yuzu este cultivat în China, Korea, Spania, Austalia, Italia și Franța însă calitatea fructelor yuzu recoltate în Japonia este de neegalat, în mod special datorită condițiilor climatice și de sol din zonele în care este cultivat.

Ceai verde: beneficii

Și ceaiul verde are o istorie lungă în cultura Japoniei, țară în care a pătruns din China, adusă de călugării budiști japoneză. Istoria ceaiului în Japonia este una foarte interesantă și care te poate ajuta să înțelegi de ce Japonia este o țară în care ceaiul verde, în mod special specialitățile de ceai Matcha, Sencha sau Ichibancha, este rege. Dar pentru că este imposibil să îți oferim informații pertinente într-un singur paragraf, te invităm să citești mai multe despre ceai verde și importanța lui în cultura japoneză, pe site-ul Matchabar.ro. Noi continuăm cu câteva dintre beneficiile ceaiului verde și facem precizarea că cele enumerate mai jos, sunt efecte studiate și dovedite științific.

Ceaiul verde și afecțiunile cardiace

Efectele ceaiului verde asupra sistemului cardiovascular sunt cercetate în continuare însă în cadrul unor studii din 2017 și 2019 s-a dovedit că polifenolii din ceaiul verde reduc inflamația și tensinea arterială pe de o parte, și îmbunătățesc funcțiile țesuturilor epiteliale, având un rol important în reducerea riscului de infarct la pacienții supraponderali sau obezi.

Un alt studiu, de această data din 2022 a asociat consumul de ceai verde cu un risc scăzut de insuficiență cardiacă, infarct, hipertensiune sau accident vascular cerebral ischemic.

Ceaiul verde și memoria

În urma unui studiu efectuat în China pe 264 de adulți, consumul de ceai verde a fost asociat cu îmbunătățirea funcțiilor cognitive și în mod special a memoriei. Aceeași concluzie este sprijinită de alte câteva studii făcute în alte țări, printre care și Japonia iar într-un studiu din 2022 s-a ajuns la concluzia ca anumiți aminoacizi din ceaiul verde încetinesc procesul de îmbătrânire al creierului.

Un alt punct de interes în ceea ce privește impactul ceaiului verde asupra organismului uman, este efectul pe care catechinele din ceaiul verde îl au asupra pacienților bolnavi de demență și Alzheimer. În cadrul unui studiu pe bolnavi de Alzheimer în fază incipientă s-a demonstrat o îmbunătățire a funcțiilor cognitive și a memoriei. În prezent, se desfășoară mai multe studii care au ca scop să dovedească efectul pozitiv al ceaiului verde asupra bolilor degenerative ale creierului.

Ceaiul verde în lupta cu cancerul

O recenzie din anul 2020 care a luat în calcul rezultatele a peste 142 de studii, realizate pe peste 11 milioane de voluntari a concluzionat că ceaiul verde are efecte benefice asupra în cazul anumitor forme de cancer: mamar, esofagian, colorectal sau pulmonar.

Deși este nevoie de mult mai multe studii în acest sens, s-a demonstrat că EGCG, o catechină din ceaiul verde, are proprietăți anticancerigene. Acțiunea anticancerigena a acestei catechine poate fi atribuită proprietăților sale antioxidante care suprimă procesele inflamatoare ce contribuie la transformarea, hiperproliferarea și inițierea carcinogenezei.

În plus, ceaiul verde are un conținut ridicat de cofeină și poate înlocui cu succes cafeaua de dimineață. Spre deosebire de cafeina din cafea care este absorbită imediat de organism și care are un efect energizant imediat, urmat de o scădere destul de rapidă a nivelului de energie, cafeina din ceaiul verde acționează ca un medicament cu eliberare lentă, efectul său energizant fiind de lungă durată. De exemplu, în cazul unui ceai verde de tip Ichibancha sau în cazul unui matcha, efectul energizant poate fi resimțit timp de până la 6 ore de la consumul ceaiului.

Deși yuzu are nenumărate beneficii pentru organismul uman, cantitatea de coajă de yuzu din ceai nu este suficientă pentru a impacta în mod semnificativ sănătatea consumatorilor de ceai. Însă impactul asupra gustului este o cu totul altă poveste! De aceea, celor pe care gustul ceaiului verde nu i-a cucerit încă, fie pentru că au încercat doar ceai verde la plic, fie pentru că gustul umami al unui ceai verde de calitate nu este pe placul lor, le recomandăm să își prepare un ceai Yuzu, un ceai cu note fructat-florale, în care prospețimea ceaiului verde este potențată de gustul și aroma cojilor de yuzu deshidratate.

