What`s Up, din nou în centrul unui scandal. Artistul s-a bătut cu un vecin

Artistul a izbucnit în momentul în care un vecin a venit la ușa casei sale pentru a-i cere să dea muzica mai încet. What’s Up l-a luat imediat la bătaie pe bărbat, fără să țină cont de faptul că acesta ținea un copil în brațe, potrivit Spynews.

La fața locului a fost chemată Poliția, însă au venit și părinții cântărețului, care au reușit să îl calmeze.

Extrem de supărat, What’s Up s-a retras puțin mai departe de locul incidentului.

După aceea, artistul a decis să își șteargă toate imaginile postate pe Instagram, fără a le da nicio explicație fanilor săi.

Nu este pentru prima dată când What’s Up se află în centrul unui scandal de acest fel. Pe numele său adevărat Marius Ivancea, a fost acuzat că și-a bătut fosta soție, Simina, în Centrul Vechi al Capitalei, în urmă cu mai mulți ani. De asemenea, în decembrie 2019, el a fost ridicat de autorități din apartamentul iubitei sale Alice Badea, după ce cântărețul a devenit violent verbal.

„Noi, de ceva vreme, avem niște divergențe personale. El are o perioadă foarte grea, a avut un an foarte greu, iar eu, în ultima perioadă am început să obosesc să-l susțin și l-am respins. Ne-am certat, a venit la mine, am ieșit pe hol, ne-am certat, a venit înapoi, ne-am certat și n-am mai rezistat. Când l-am condus la lift a împins ușa și mi-a prins degetul. M-am speriat și am sunat la poliție pentru că nu știam ce să fac”, povestea atunci Alice Badea.

Sursă foto: Facebook

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro