Unde s-a retras în autoizolare Florin Călinescu

Florin Călinescu are o mică fermă în județul Argeș și a ales să-și petreacă acaestă perioadă de izolare impusă de epidemia cu coronavirus la țară: „Am o gopodărie cu purcei, rațe, bibilici, gâște. Am și o vulpe pe care nu am prins-o încă, din spatele casei. Eu de mai mulți ani de zile trăiesc în felul acesta și nu mi se pare că este ceva special. Nu am percepția unui apartament sau a unei garsoniere, stau pe pământ și ies mereu în curte”, – a declarat Florin Călinescu în emisiunea lui Cătălin Măruță.

„În comuna Băbana s-a născut tata şi aici mi-am petrecut o bună parte a copilăriei. Ocupat cu viaţa la ţară, am mai slăbit. Am o gospodărie cu multe animale: 83 de găini, 5 porci de Bazna, doi băieţi şi trei fete, 42 de bibilici, 9 gâşte, doi câini lupi şi doi Schnauzeri pitici. Am avut şi capre cu iezi, dar iedul s-a făcut mare şi l-am dat pentru că se ţinea de rele”, – a mai dezvăluit Florin Călinescu pentru click.ro.

Sursă foto: Instagram, Facebook

