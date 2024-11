Tyka Nelson, sora legendei muzicii Prince, a murit la vârsta de 64 de ani, a anunțat fiul acesteia, President Nelson. Aceasta a lăsat în urmă doi copii și cinci nepoți.

Tyka Nelson, sora lui Prince, a încetat din viață la vârsta de 64 de ani. Decesul ei a fost anunțat de către unul din copiii ei, President, care nu a dezvăluit și cauza morții.

„Multi-instrumentista, compozitoarea și autoarea Tyka Nelson, sora lui Prince, a murit luni, 4 noiembrie, la spitalul North Memorial din Robbinsdale. Au rămas în urma ei cei doi fii ai săi, Sir și President, și cei cinci nepoți”, se arată în comunicatul transmis de familia acesteia, potrivit USA Today.

Vestea a fost împărtășită și într-o postare pe pagina de Facebook a lui Nelson, unde erau citate versuri din piesa lui Prince „All The Critics Love U In New York”, ce fac referire la data de 4 noiembrie.

Declarația familiei o amintește pe Tyka Nelson ca fiind „fiica lui Mattie și a lui John Nelson, ea fiind cel mai bine cunoscută ca sora lui Prince și a lucrat pentru a-i menține moștenirea vie, participând cu fanii lui la evenimente ale fanilor și din industrie”.

„Înmormântarea va fi privată și, în loc de flori, familia a cerut să aveți grijă unul de celălalt”, se mai arată în comunicat.

Cine a fost Tyka Nelson

Tyka Nelson a fost cântăreață la fel ca celebrul ei frate și a lansat patru albume, cel mai recent în 2011. Prince au fost amândoi copiii muzicienilor John L. Nelson și Mattie Della Shaw. Prince a avut mai mulți frați vitregi, inclusiv unul care a murit în anul 2019 la vârsta de 66 de ani.

După ce Prince a murit din cauza unei supradoze accidentale de droguri în 2016, Nelson a acceptat în numele său American Music Award pentru coloana sonoră pentru „Purple Rain”.

„Ceea ce mi-a spus el a fost că a vrut să fie cunoscut drept cel mai prolific compozitor din lume și, având 984 de titluri la creditul său, a făcut exact asta”, a spus ea la acea vreme, continuând: „În numele lui Prince, minunatul nostru prieten, profesor și frate, accept cu umilință acest premiu”.

Privind în sus și adresându-se fratelui ei răposat, ea a adăugat: „Până ne vedem din nou, acesta este pentru tine”.

La începutul acestui an, Nelson a declarat pentru Minnesota Star Tribune că se retrage din lumina reflectoarelor și că lucrează la o carte de memorii.

„Îmbătrânesc. Chiar nu am fost cântăreață. Sunt scriitoare. Se întâmplă să pot cânta. Îmi place să cânt”, spunea ea atunci.

Sursă foto: Profimedia

