Soția lui Bradley Thomas, producătorul filmului „Killers of the Flower Moon”, nominalizat la premiile Oscar 2024, s-a sinucis. Isabelle Thomas avea 39 de ani și era mama a doi copii.

Isabelle Thomas a fost găsită fără suflare în zona piscinei unui hotel din Los Angeles, potrivit Daily Mail. Bradley și Isabelle Thomas erau căsătoriți de aproximativ șase ani și împreună aveau două fiice gemene, Poppy și Grace.

Ultima apariție publică a lui Bradley Thomas alături de soție

Polițiștii și legiștii au fost chemați la fața locului după ce femeia a fost descoperită moartă în zona piscinei hotelului Angeleno din cartierul West L.A. Autoritățile nu au considerat moartea ei suspectă. Potrivit primelor ipoteze, se crede că femeia de 39 de ani a sărit de la balconul unei camere de la un etaj superior.

Isabelle și Bradley Thomas s-au căsătorit în 2018, iar ultima lor apariție publică împreună au avut loc în luna ianuarie. În urmă cu aproape trei săptămâni, pe 13 ianuarie, la Bafta Tea Party, Isabelle și Bradley Thomas s-au fotografiat pe covorul roșu. În imagini, femeia apare zâmbitoare

Bradley Thomas este producătorul dramei „Killers of the Flower Moon”, film care a înregistrat un succes răsunător, fiind nominalizat la premiile Oscar 2024 în 10 categorii. „Killers of the Flower Moon” a fost nominalizat la categoriile-vedetă cel mai bun film, cel mai bun regizor, cea mai bună actriță în rol principal și cel mai bun actor în rol secundar, printre altele.

Citește și: Nominalizările pentru premiile Oscar 2024 au fost anunțate. Ce filme și actori se luptă pentru râvnita statuetă

Citește și: Actorii „uitați” la nominalizările pentru Premiile Oscar 2024. Leonardo DiCaprio și Margot Robbie, printre starurile care nu au ajuns pe listă

„Killers of the Flower Moon” este nominalizat la premiile Oscar

„Killers of the Flower Moon” a fost unul dintre cele mai aștepta filme ale anului precedent. Producția regizată de Martin Scorsese spune povestea crimelor comise împotriva amerindienilor Osage din Oklahoma, la începutul secolului XX.

Filmul îi are în rolurile principale pe Leonardo DiCaprio și Lily Gladstone, iar pe Robert De Niro în rol secundar. În peliculă apar și actori Osage, iar o parte dintre elementele de recuzită au fost realizate de artizani de asemenea Osage.

Leonardo DiCaprio nu a fost nominalizat la categoria „cel mai bun actor” pentru rolul său din „Killers of the Flower Moon”. Filmul a primit însă 10 nominalizări, marcând și o premieră. Lily Gladsone este prima actriță de origine amerindiană nominalizată la categoria cea mai bună actriță.

Foto: Profimediaimages.ro

Urmărește-ne pe Google News