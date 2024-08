Leonardo DiCaprio, înțepat de meduze în vacanță. Imagini virale cu actorul și iubita sa pe iaht, în Sardinia

Leonardo DiCaprio a fost înțepat de meduze în timp ce se bucura săptămâna aceasta de o vacanță de vis pe iaht în Sardinia, alături de mult mai tânăra sa iubită Vittoria Ceretti.

Câștigătorul premiului Oscar, în vârstă de 49 de ani, a fost fotografiat de paparazzi pe iacht, într-o pereche de pantaloni scurți negri, în timp ce cineva din staff-ul ambarcațiunii îi îngrijea un semn roșu de pe pulpă. În tot acest timp, iubita lui, Vittoria (26 de ani), se uita îngrijorată la el.

Leonardo DiCaprio este în vacanță cu bunul său prieten Tobey Maguire, în vârstă de 49 de ani, care este într-o relație cu Babette Strijbos, în vârstă de 24 de ani.

Leo și Vittoria – care se întâlnesc din vara anului 2023 – au stârnit pentru prima dată speculații de logodnă la începutul acestui an, când Vittoria a fost văzută purtând un inel de argint cu diamante în Los Angeles.

Dar o persoană din interior a declarat la acea vreme pentru TMZ că nu s-au logodit și că ea deținea acel inel din 2022. Inelul în formă de inimă pare a fi nou în colecția de bijuterii a Vittoriei și a lăsat impresia că superstarul de la Hollywood urmeaăz să se așeze, în sfârșit, la casa lui.

Leonardo DiCaprio și Vittoria Ceretti, un cuplu închegat

Despre Leo și Vittoria s-a spus că formează un cuplu pentru prima dată în vara anului trecut, când ea tocmai împlinise 25 de ani, și de atunci au fost văzuți împreună de mai multe ori.

Cu toate acestea, în luna martie a acestui an, Leo a fost văzut la o petrecere de dinaintea Oscarurilor, cu nimeni alta decât cântăreața Teyana Taylor, cu care a filmat o producție regizată de Paul Thomas Anderson. Acolo, Teyana a fost zărită mângâindu-l ușor pe față pe Leo, potrivit TMZ

Mai târziu în aceeași lună, actorul a avut întâlnire de prânz cu Vittoria în Los Angeles, indicând că relația lor era încă puternică.

Vittoria purta chiar și un inel de argint strălucitor pe al patrulea deget al mâinii stângi – dar TMZ a raportat atunci că frumosul cuplu nu s-a logodit.

Aproape de sfârșitul lunii martie, Leo și Vittoria au fost văzuți la cină la locul fierbinte al celebrităților din Santa Monica, restaurantul italienesc de lux Giorgio Baldi.

„Restaurantul este preferatul lui Leo de ani de zile și s-a bucurat acolo de mai multe întâlniri cu Vittori”, a explicat o persoană din interior pentru People.

„Ea are, desigur, origini italienești, așa că are grijă să comande toate felurile care ei îi plac. Este foarte drăguță, dulce și fermecătoare. Leo pare să o placă foarte mult” -a adăugat sursa.

Se spune că Vittoria și Leo s-au întâlnit la Festivalul de Film de la Cannes de anul trecut, unde a avut premiera noul său film Martin Scorsese, Killers Of The Flower Moon.

Cum se menține Vittoria Ceretti în formă

Vittoria a fost căsătorită din 2020 până în 2023 cu DJ-ul italian Matteo Milleri, care face parte din duo-ul „Tale Of Us” din Berlin.

Vittoria a intrat în atența designerilor în 2012 și de atunci a participat la peste 400 de prezentări de modă, precum și a apărut diverse ediții internaționale ale Vogue de 23 de ori.

Ea a vorbit sincer în trecut despre obiceiurile care i-au permis să-și păstreze fizicul flexibil și tenul luminos.

„Întotdeauna încerc să mănânc sănătos. Mă duc la sală când sunt acasă sau fac yoga dacă am timp liber. Întotdeauna am grijă să mă spăl pe față dimineața și seara, hidratându-mi pielea înainte de a pleca de acasă sau înainte de a merge la culcare. Aplic o mască de față pentru când pielea mea se simte obosită sau dacă am lucrat o perioadă. Dimineața mănânc întotdeauna fructe și iaurt cu cereale. Iar la prânz și cină am întotdeauna legume ca garnitură. Îmi plac smoothie-urile și apa cu vitamine, dar întotdeauna am niște ceai cu gheață în frigider!” – a explicat Vittoria, originară din Brescia, pentru Elite Model Look.

Foto – Profimedia

