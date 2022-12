Ștefania, răsfățată de Speak. Cadoul costisitor pe care i l-a cumpărat înainte de Crăciun: „În fiecare an este despre mine”

Ștefania, frumoasa iubită a lui Speak, a povestit unde își va petrece sărbătorile de iarnă, dar și ce planuri are pentru anul care vine.

Invitată în emisiunea „Vorbește Lumea” de la Pro TV, Ștefania a povestit că perioada Crăciunului are o însemnătate aparte pentru ea. Artista are două motive de sărbătoare și asta pentru că a fost născută fix în ziua de 25 Decembrie. Artista a povestit că va petrece Crăciunul alături de familia ei, dar și de familia iubitului ei, Speak.

Ștefania: „Crăciunul este despre mine”

„De Crăciun îmi serbez ziua. Sunt născută pe 25 Decembrie. La mine Crăciunul este despre mine. Fiecare Crăciun este despre mine, pentru mine și pentru familia mea. O să vină părinții noștri la noi și o să sărbătorim împreună Crăciunul după care în ianuarie vom pleca timp de o lună. Undeva la cald și exotic”, a declarat Ștefania la „Vorbește Lumea”.

Deși recunoaște că nu prea cunoaște tradițiile, vedeta admite că îi place să primească colindătorii și să împodobească bradul. Și pentru că a fost cuminte, Moș Crăciun a vizitat-o anticipat.

„Nu prea cunosc tradițiile, dar îmi place să primesc conlindătorii. (…) Lista pentru Moș Crăciun a fost dată deja, am și primit cadoul. Nu știu dacă le-am primit de la Moș Crăciun deja, dar de ziua mea am primit deja. Pentru că Ștefan este foarte curios și îi place să vadă reacția, să dea cadourile. Am primit o gentuță pe care mi-o doream foarte, foarte mult și un colier foarte frumos. El încă nu a primit pentru că eu îmi doresc foarte mult să fie pe varianta Moșul aduce”, a mai declarat Ștefania.

2022, un an extraordinar pentru Ștefania și Speak

Ștefania susține că 2022 a fost unul excepțional atât pentru ea, cât și pentru Speak. Artista a lansat de curând melodia „În brațele ei” și spune că își dorește de la anul care vine sănătate pentru ea și familia ei și să scoată hit după hit.

„Anul acesta a fost extraordinar. Am început amândoi în forță, am dat drumul la concerte. Până acum ne-am dorit foarte tare să creăm show-ul. El merge cu band și are un show super pe vibe. Iar la mine e vizual, foarte mult dans, ne distrăm super tare la concerte. Am avut foarte multe concerte, am lucrat foarte mult la muzică anul acesta și sper din suflet ca în 2023 să scot tot ce am făcut. Anul ăsta am dat puțin câte puțin”, a mai spus iubita lui Speak.

Când va avea loc nunta celor doi

Speak și Ștefania sunt logodiți de ceva timp, motiv pentru care multă lume îi întreabă când va avea loc și fericitul eveniment. În cadrul interviului, Ștefania a mai spus că nu au nevoie de un contract, dar că vor face și acest pas la un moment dat.

„Foarte multă lume ne întreabă lucrul ăsta pentru că am avut cererea acum mult timp. Nu se aliniază lucrurile și pentru noi nu e o prioritate. Ne simțim căsătoriți deja, nu simt nevoia de un contract, dar o să se întâmple. Și atunci când o să se întâmple o să știe toată lumea”, a declarat artista.

Sursa Foto: Instagram / Captură „Vorbește Lumea”