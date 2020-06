Simona Gherghe o atacă pe Olivia Steer în contextul vaccinării obligatorii

Olivia Steer este contra vaccinării obligatorii, iar Simona Gherghe susține din plin cauza, ba chiar și-a vaccinat copiii zilele trecute. În acest context, Simona Gherghe a vorbit despre importanța vaccinării, iar în contraargumentul său dat unui fan anti-vaccinare, Simona Gherghe a făcut aluzie directă la Olivia Steer: „Dar de pliomlielită, TBC, difterie, tuse convulsivă, rujeolă ai auzit? Sau ar trebui să lăsăm organismul să lupte cu ele?! Mă bucur că te-am dezamăgit! Caut-o pe Olivia Steer pentru îndoctrinare”, – a scris prezentatoarea în mediul online.

Simona Gherghe a ținut să-și expună pe larg punctul de vedere: „Am vorbit, zilele trecute, despre vaccinare si mi-am atras pe pagina o multime de antivaxeri. Ma asteptam, pentru ca stiam ca sunt reactivi si agresivi. Nu-i nimic, eu imi asum opinia provaccinare! Argumentat si documentat. Cred in medici si in evolutia medicinei si in toate armele pe care le avem impotriva unor boli extrem de grave.”

„Doctorul nostru de familie ni l-a recomandat și nouă, așa că l-am făcut toți din casă: copiii, bunicii, soțul meu Răzvan, astăzi sunt programată eu să-l fac. Și ni l-a recomandat tocmai pentru că este situația asta legată de COVID-19 și este nevoie să ne protejăm cât de mult putem” – a declarat Simona Gherghe.

