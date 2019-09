Simona Halep a reluat colaborarea cu antrenorul australian Darren Cahill

Jucătoarea de tenis Simona Halep a anunțat astăzi pe Instagram că reia colaborarea cu antrenorul australian Darren Cahill, care a antrenat-o între 2015 și 2018.

În noiembrie 2018, el s-a retras, pentru a petrece mai mult timp cu familia lui. Simona a început în 2019 colaborarea cu antrenorul Daniel Dobre. Într-un clip postat pe Instagram, românca a anunțat, spre surprinderea tuturor:

„Salutare! Am niște vești extraordinare pe care vreau să vi le împărtășesc. După un an fără el în echipă, sunt fericită să anunț că Darren va reveni lângă mine din sezonul viitor. D, ultima dată te-am ucis și am de gând să te ucid din nou! Bine ai revenit! Abia aștept să terminăm ce am început! Pe curând!”

Even though you’ve been away this year, you’ve been with us every step of the way.

Can’t wait to welcome you back officially next season ⁦⁦@darren_cahill⁩ 💪 pic.twitter.com/hVbhm17q4K

— Simona Halep (@Simona_Halep) 12 septembrie 2019