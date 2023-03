Rona Hartner spune că a fost hărțuită de diverși regizori: „Au fost foarte multe persoane care s-au dat la mine”

Rona Hartner (50 de ani) a făcut o serie de dezvăluiri neașteptate. Actrița și cântăreața a vorbit în cadrul unui interviu despre faptul că, în trecut, a fost hărțuită de mai mulți regizori.

Rona Hartner spune că frumusețea unei femei se poate transforma oricând într-un handicap. Așa s-a întâmplat și în cazul ei, iar de-a lungul carierei s-a lovi de multe avansuri din partea bărbaților, pe care le-a refuzat.

„Frumusețea poate fi și un handicap.”

„Pe mine, frumusețea m-a ajutat, dar m-a și încurcat. Am avut și castinguri de film, în Franța, pe care le-am pierdut, tocmai pentru că eram prea frumoasă. Pot să cred că mulți bărbați care m-au curtat o făceau numai pentru frumusețe, că păream un trofeu agățat de mâna lor. Au fost foarte multe persoane care s-au dat la mine. Frumusețea poate fi un atu, dar poate fi și un handicap.” – a dezvăluit artista pentru impact.ro.

Rona Hartner a recunoscut că a fost hărțuită și gresată de mai mulți regizori. Ea a precizat că urmează să detalieze tot ce i s-a întâmplat într-o carte autobiografică.

„Da, am fost hărțuită de diferiți regizori, am fost și agresată de un regizor, vreau să scriu și o carte, despre lucrurile acestea. Nu ca să mă victimizez, ci ca să arăt care a fost drumul spre iertare.

Raportul pe care îl am eu cu violența e ca și cum o mașină cu care mergi liniștit este lovită brusc în trafic. Cred că este important, ca atunci când avem o problemă de genul acesta, să învățăm să iertăm”, a adăugat artista.

Rona Hartner, despre idila cu fostul președinte al României Emil Constantinescu

În trecut, circulau zvonuri conform cărora artista ar fi avut o legătură amoroasă cu fostul președinte, Emil Constantinescu. Totul a pornit după ce a fost chemată să cânte la un eveniment la care participa și președintele.

Rona spune că prietena ei a inventat un jurnal despre care a spus că a fost scris de artistă, în care se aflau picanterii legate de relația ei cu președintele. Jurnalul fals i-a fost vândut lui Vadim Tudor, care l-a făcut public.

„Mi s-a zis: invită-l pe președinte la dans. Eu aveam un blues, „You are my looser”. Nu știam cum s-o mai dau. Am început să mă dau cu cracii în sus, să fac show, să nu audă textul. Am făcut o diversiune. Toți jurnaliștii au venit în jurul nostru. Și… s-a terminat piesa, aplauze, poze, nu știu ce. A

sta a fost în noiembrie 1996. Tot în noiembrie 1996 am dat castingul pentru Gadjo Dilo (n.r.: film artistic). Ce crezi că s-a întâmplat în România? Cea mai bună prietenă a mea a inventat acel jurnal să mă facă să mă întorc în România. I l-a vândut lui Vadim cu 60.000 de dolari” – a povestit Rona Hartner în cadrul podcastului „În oglindă”.

