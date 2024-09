Carmen Iohannis, un exemplu de eleganță în fața elevilor săi. A ales o rochie mai scurtă ca de obicei pentru deschiderea anului școlar 2024 – 2025

Carmen Iohannis a fost prezentă la deschiderea anului școlar 2024 – 2025 la Colegiul Tehnic „Gheorghe Lazăr”, din Sibiu, unde este cadru didactic. Soția președintelui Klaus Iohannis a atras toate privirile cu ținuta ei.

Cum s-a îmbrăcat Carmen Iohannis în prima zi de școală

Prima Doamnă a României și-a făcut prezența la Colegiul Tehnic „Gheorghe Lazăr”, din Sibiu, încă de la primele ore ale dimineții, pentru a participa la festivitatea de deschidere a noului an școlar.

„Mi-a fost dor de copii. A fost o zi plină de emoție și bucurie ca în fiecare început de an școlar și mă gândesc cu drag la toți elevii și părinții dințară, și bunicilor și le doresc tuturor un an bun și rezultate frumoase. Să auzi numai de bine”, a spus Carmen Iohannis în discursul său, potrivit romaniatv.net.

Soția președintelui Klaus Iohannis a ales să poarte o rochie cu mâneci lungi și până deasupra genunchilor, albă cu imprimeu florar, o geantă de umăr albă și sandale argintii. Carmen Iohannis a purtat părul prins într-un coc lejer și o pereche de ocheilari de soare pentru a-și completă ținuta. Anul trecut, Carmen Iohannis a îmbrăcat o rochie lungă până la gambe pentru festivitatea de deschidere a noului an școlar.

Carmen Iohannis și-a exprimat dorința de a-și continua activitatea în învățământ încă doi ani, până la împlinirea vârstei de 66 de ani.

„Având în vedere că doamna Iohannis nu împlinește vârsta de 65 ani până la data de 01 septembrie 2024, acesta și-a exprimat opținea de a ramâne în activitate ca titular până la împlinirea vârstei de 65 de ani, în perioada prevăzută de calendarul mobilității personalului didactic”, au anunțat reprezentanții ISJ Sibiu potrivit sursei amintite anterior.

Cine se ocupă de alegeriel vestimentare ale Primei Doamne

Carmen Iohannis are un designer personal de ani buni de la care primește sfaturi utile cu privire la ținutele alese pentru evenimentele la care participă. Andreea Țintu coleborează cu Prima Doamnă a României de mult timp, ocupându-se de ținutele pentru aparițiile în public.

“Prima Doamnă are un stil feminin minimalist, similar tuturor Primelor Doamne din întreaga lume. Fiecare ținută are la bază un anumit cod vestimentar, uneori mai relaxat decât era in trecut, o cromatică stabilită de comun acord și anumite tipare, verificate în ani. Prima Doamna este deschisa sugestiilor, cunoaște tendințele și discutăm în avans orice model” – a spus Andreea Tincu, pentru Unica.ro, acum câteva luni.

De-a lungul anilor, unele ținute recomandate de Andreea Țintu soției președintelui au fost criticate de designerii de modă celebri, precum Cătălin Botezatu. Dar stilista nu s-a declarat deranjată de părerile celorlalți cu privire la creațiile ei.

“Ținutele create de mine nu au fost criticate oficial de critici de moda. Într-adevăr, Cătălin Botezatu a fost singurul care și-a exprimat anumite păreri referitoare la ultimele ținute. Le-am perceput exact cum au fost, păreri personale, fără o baza reala. Personal, am sesizat de multe ori la colegi designeri anumite greșeli, sunt designeri care nu au nici o pregătire și se numesc designeri printr-un context anumit, dar am preferat să las criticilor de modă aceste comentarii. Daca ei nu le fac, atunci aceasta nu mai este problema mea.” a mai spus Andreea Tincu.

