Metoda inedită prin care a reușit Minodora să slăbească 40 de kilograme – e de nerecunoscut acum

Artista Minodora, în vârstă de 43 de ani, a ajuns la silueta mult dorită, dar nu fără eforturi mari pe toate planurile.

Minodora a recunoscut că dieta echilibrată și sportul au ajutat-o să rămână în formă. De asemenea, în trecut a făcut o operație de micșorare a stomacului. Recent, ea a decis să slăbească, inventând o metodă interesantă de a scăpa ed kilogramele nedorite.

În cadrul emisiunii „Vorbește Lumea”, de pe Pro TV, Minodora a oferit mai multe detalii: „Nu m-am atins de porc, de mâncarea grasă. Și, mai nou, am stat și am făcut sport. Îmi leg niște gantere de picioare și de mâini, apoi dau și din mâini, și din picioare cu greutățile. E foarte bună metoda. Am reușit să slăbesc, nu să mă îngraș de Sărbătorile acestea”.

Minodora s-a schimbat foarte mult, slăbind peste 40 de kilograme. După operația de micșorare a stomacului, ea a ajuns să aibă o siluetă de invidiat. Rezultatele nu au durat mult timp însă. Ea s-a îngrășat la loc, ajungând să cântărească peste 100 de kilograme. Odată ce a găsit însă motivația să slăbească în mod sănătos, prin regim sănătos și renunțarea la alimentele grase, nimic nu a putut să o mai oprească.

În urmă cu un an, artista a suferit și de o operație la colon, din cauza problemelor digestive cu care s-a confruntat de-a lungul anilor. „Eu sufăr de constipație, nu puteam să ies afară decât cu laxative”, a zis ea. „Am avut fisură anală, o fistulă, a trebuit să mă operez. Iar am făcut anestezie generală. Dar asta e. Am avut un regim alimentar nesănătos, mâncam multă carne prăjită”.

Foto – Instagram