Mihai Trăistariu a slăbit rapid opt kilograme. Soluția la care a apelat artistul

Vrea să intre iar în competiții, iar pe lista lui e din nou Eurovisionul. Până o să își împlinească visul, Mihai Trăistariu a început să își lucreze intens fizicul. Artistul a început să meargă la sală și să aibă grijă ce mănâncă, iar rezultatele se văd deja.

Mihai Trăistariu a scăpat de opt kilograme într-o lună, dar schimbarea e abia la început. Solistul spune că a ajuns la acest rezultat pentru că a recurs la înfometare.

Mihai Trăistariu a făcut foamea ca să slăbească

Mihai Trăistariu trage din greu să scape de kilogramele pe care le-a ascumulat de când nu a mai mers la sală. „Sâmbăta asta am mâncat o shaorma. dar nu m-am îngrășat. Chiar e indicat, dacă ții dietă, zic nutriționiștii, să mai sari calul o dată pe săptămână. Eu nu țin neapărat o dietă, ci mi-am propus să slăbesc 10 kg, mâncând extrem de puțin.

Am luat-o matematic: mi-am calculat indicele de masă corporală ( IMC ). Formula se găsește pe net. Am văzut că sunt supraponderal. Am socotit câte calorii bag în mine zilnic și câte ar trebui să mănânc ca să slăbesc accelerat. Și-atunci am mâncat mega puțin. Atât”, spune Mihai Trăistariu pe o rețea de socializare.

„Nu mai am mușchii de altădată, dar nici nu trebuie. Nu-i așa că-i mai bine acum … decât umflat cu pompa? Și cu mâncare ? Vorba aia: slab și sănătos”, susține artistul.

Artistul a băut multă apă, dar a redus mâncarea

Mihai Trăistariu a încercat și terapia cu apă. „Bei doar apă șase zile și apoi începi să mănânci o masă pe zi. Și fix așa am făcut. Primele zile m-am înfometat de-a dreptul. Am băut o cafea și am mâncat o portocală până la ora asta. Nu mă abat de la nimic, dacă vreau o ciocolată iau o bucățică, gust dintr-o prăjitură, dar nu porția întreagă. Deja m-am învățat, nu mai simt nevoia de mâncare, nu mi-e poftă. Nu fug acum de alimente, mănânc orice, dar mănânc puțin, nu sar calul”, a mărturisit artistul pentru Spynews.ro.

Mihai Trăistariu vrea să scape de 10 kilograme în total

Deși a reușit să slăbească rapid opt kilograme, Mihai Trăistariu a stagnat acum și nu mai reușește să își atingă obiectivul.

„Nu mai aveam mușchi de vreo trei ani. Totuși, mușchii au memorie. Și, dacă-i antrenezi din nou după o pauză îndelungată, ei revin la ce-au fost pe vremuri. Cert e că stagnez cu slăbitul. Am slăbit doar 8 kg din cele 10 propuse. E din ce în ce mai greu. Practic, nu mănânc aproape deloc. Cât ar trebui, fraților, să mănânc ca să mai slăbesc două kilograme? Mănânc o dată pe zi și atunci trei surcele”, mai spune el pe o rețea de socializare.

Foto: Facebook