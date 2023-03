Marina Dina s-a despărțit de tatăl copiilor ei și are un nou iubit: „Nu ne facem încă planuri să ne mutăm împreună”

A crezut că și-a găsit fericirea, a devenit mămică, dar, la un moment dat, filmul s-a rupt. Marina Dina și tatăl copiilor ei au pornit pe drumuri separate după 10 ani de jurăminte intense. Fosta asistentă TV se iubește acum cu un antrenor de fitness, iar aceasta nu e singura schimbare pe care a bifat-o. Marina Dina e, mai nou, și profesor de Yoga.

Relația Marinei Dina cu noul iubit a început în urmă cu câteva luni. Cei doi se știau de câțiva ani, de la sală, apoi au ajuns să se cunoască mai bine.

Marina Dina e profesor de Yoga și se iubește cu un antrenor de fitness

”Sunt liniştită. Am ce aveam nevoie. Ne-am cunoscut la sala la care predau Yoga, el fiind antrenor. Ne știam de ceva ani, pentru că eu obişnuiam să merg la sala aceea, apoi am întrerupt şi am mers în altă parte. A fost o perioadă scurtă şi am revenit să predau Yoga la sala la care eu obişnuiam să merg. El era în continuare antrenor acolo şi am început să ne cunoaştem mai bine​”, a spus Marina Dina, la Antena Stars, conform Spynews.ro, când a și confirmat despărțirea de tatăl copiilor ei.

Fosta asistentă TV e fericită că a întâlnit pe cineva care o înțelege. ”E tare drăguţ să ai o relaţie cu cineva care îţi împărtăşeşte hobby-ul. De fapt, este un stil de viaţă, nu este un hobby. Este şi job pentru noi, dar este şi un lucru care ne face foarte mare plăcere, şi să îl predăm, dar şi să îl practicăm”, a mai spus Marina Dina.

Pasiunea vedetei pentru Yoga s-ar putea să îi fi despărțit

Marina Dina recunoștea în trecut că tatăl copiilor ei nu i-a susținut pasiunea pentru Yoga, chiar dacă, la un moment dat, și-a luat atestatul și a devenit profesor.

„Am finalizat cursul și am și început să predau. Sunt liniștită sufletește, pentru că știu cumva care îmi este direcția în viață. Așa, normal, apar tot felul de lucruri care mă dezechilibrează, dar știu că mi-am găsit drumul, iar asta mă liniștește.

În continuare, el nu e încântat de Yoga și i se pare o porcărie. El nu înțelege ce fac eu acolo, ”tu cu nebuniile tale”, în schimb copiii mei sunt foarte încântați”, povestea Marina Dina, la Antena Stars.

Marina Dina și iubitul ei locuiesc separat

Cei doi nu s-au mutat încă împreună, pentru că situația gemenilor nu e încă clarificată.

”A fost o schimbare foarte mare. Încă simt că am trecut de la un stil de viaţă la altul, încă mă adaptez la noua viaţă. Nu ne facem încă planuri să ne mutăm împreună, pentru că situaţia cu copiii nu e definitivată şi eu, în primul rând, sunt mamă. Pentru mine, ei reprezintă o prioritate, așa că încă nu am ajuns să ne gândim la mutatul împreună, prima dată ar trebui să rezolv situaţia cu domiciliul copiilor.

Ne este OK aşa momentan, petrecem foarte mult timp împreună oricum. Mi-a fost un mare sprijin în perioada asta. Aveam nevoie de cineva care să fie lângă mine, pentru că nu e uşor, iar el mi-a oferit asta”, a mai spus Marina Dina.

Foto: Facebook