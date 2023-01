Lisa Marie Presley lua opioide și slăbise drastic înainte de moarte

Lisa Marie Presley lua opioide și medicamente pentru slăbire înainte de moarte. Surse apropiate familiei au declarat pentru TMZ că artista descoperise din nou opioidele după ce s-a luptat cu dependența ani de zile.

Lisa Marie – care avea 54 de ani când a murit – a intrat într-un regim extrem de slăbit timp de luni de zile, deoarece dorea să arate bine pe covorul roșu și la emisiunile care sărbătoreau filmul „Elvis” al lui Baz Luhrmann.

Lisa Marie Presley suferise o intervenție chirurgicală și lua pastile pentru slăbit

Lisa Marie ar fi suferit o intervenție chirurgicală plastică și a luat pastile de slăbit care au ajutat-o să slăbească peste 20 de kilograme cu doar două luni înainte de a ajunge pe covorul roșu la Globurile de Aur 2023. De asemenea, surse din interior au mai spus pentru presă că vedeta s-a plâns de dureri abdominale înainte de moarte, potrivit TMZ.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 5)

Cauza oficială a morții Lisei Marie nu a fost încă dezvăluită, iar asta pentru că rezultatele toxicologice sunt încă așteptate. Cu toate acestea, anchetatorii nu au găsit droguri la reședința ei din Calabasas, California.

Lisa Marie – care era singurul copil al regretatului Elvis Presley și al soției sale, Priscilla Presley –a murit pe 12 ianuarie, după ce a suferit un stop cardiac, la două zile după apariția sa fragilă la Globurile de Aur.

Fiica lui Elvis Presley era de nerecunoscut la Globurile de Aur

În timp ce dădea un interviu pe covorul roșu, Lisa Marie i-a spus lui Jerry Schilling, care a fost prieten cu Elvis Presley, că trebuie să-l „prindă” de braț. Filmările o arată ținându-se strâns de el în timpul scurtelor întrebări și răspunsuri.

Lisa Marie a vorbit despre lupta ei cu dependența de analgezice și opioide în ultimii ani. „Te întrebi cum, după ce am pierdut oameni apropiați, am căzut pradă opioidelor”, a scris ea în prefața din 2019 pentru cartea lui Harry Nelson, „The United States of Opioids”.

Cântăreața a mărturisit că dependența ei a început după ce medicii i-au dat opioide pentru a-i trata durerea. Se întâmpla după ce le-a născut pe gemenele Harper și Finley, în 2008.

„E o cale dificilă pentru a depăși această dependență și a-mi pune viața la loc”, a mai spus ea. „În ultimii ani am văzut mulți oameni pe care i-am iubit luptându-se cu dependența și murind tragic din cauza acestei epidemii”.

Lisa Marie Presley suferea după pierderea fiului ei, Benjamin

La scurt timp după ce și-a împărtășit luptele, fiul Lisei Marie, Benjamin Keough, s-a sinucis în iulie 2020, după o luptă cu drogurile și alcoolul.

Fostul soț al Lisei Marie, Michael Lockwood, și-a exprimat îngrijorarea în documentele privind custodia copiilor după moartea lui Benjamin. El credea că asta o să o determine pe fosta sa soție să recidiveze , dar ea nu i-a confirmat niciodată suspiciunile.

Lisa Marie a fost înmormântată la Graceland, lângă Benjamin, pe 22 ianuarie.

Foto: Hepta